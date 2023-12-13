Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı

TEKİRDAĞ'da polisin bir haftada yaptığı operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 18 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada il genelinde düzenlediği 86 operasyonda, 16 kilo esrar, 3 bin 500 adet sentetik hap, 500 gram metamfetamin, 300 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabancı, 3 av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 25 bin TL ile tabanca mermileri ele geçirildi. Operasyonlarda 123 kişi hakkında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)