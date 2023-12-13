 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da polisin bir haftada yaptığı operasyonlarda 16 kilo esrar, 3 bin 500 adet sentetik hap, 500 gram metamfetamin, 300 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 25 bin TL ve tabanca mermileri ele geçirildi. Operasyonlarda 123 kişi hakkında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 18 şüpheli tutuklandı.

13.12.2023 - 10:39,  Güncelleme: 10:40
Abone Ol

TEKİRDAĞ'da polisin bir haftada yaptığı operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 18 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada il genelinde düzenlediği 86 operasyonda, 16 kilo esrar, 3 bin 500 adet sentetik hap, 500 gram metamfetamin, 300 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabancı, 3 av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 25 bin TL ile tabanca mermileri ele geçirildi. Operasyonlarda 123 kişi hakkında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


11:35
Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31
AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22
TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10
İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza
10:54
Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar 'Neden olmasın?' diyor Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:45
Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:32
Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı
10:31
Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın

Son Dakika
11:35 Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31 AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22 TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10 Bitexen Antalyaspor'un stoperinin ailesinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi
10:54 Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:31 Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın
10:45 Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:32 Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı
10:29 Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
10:22 Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 12:10:16. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement