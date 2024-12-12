Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 10 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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