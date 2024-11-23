Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Ergene ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 3 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 28 uyuşturucu hap ve 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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