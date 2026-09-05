Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da polis, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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