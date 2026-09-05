Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

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Tekirdağ'da polis, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güvenlik, Güncel, Çorlu, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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