Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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