Tekirdağ\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa, Çorlu, Şarköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramalarda, 74 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Tekirdağ kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Ormanlı ve Güzelköy mahallelerinin yüksek kesimleri, Ganos Dağı ve etekleri beyaza büründü. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte, kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 84 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 13-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 37 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verenlerin de aralarında bulunduğu 84 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Adıyaman'da 38 gündür kayıp olan Dilek Çakılkaya, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gaziantep'te bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan Çakılkaya, ailesine teslim edilmek üzere bir yurda yerleştirildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Ankara'yı temsil eden Karayolları ve PTT'nin küme düşmesinin ardından ligde başkentten takım kalmadı. İzmir ekibi Aras Kargo ile İstanbul temsilcisi Bahçelievler Belediyespor ise gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Ankara'nın çıktığı listeye Aras Kargo ile İzmir eklendi. Bahçelievler Belediyespor'un katılımıyla İstanbul'u temsil eden ekip sayısı ise 8'e yükseldi. Sultanlar Ligi'nde gelecek sezon mücadele edecek takımlar arasında Beşiktaş, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Çukurova Belediyespor, Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Aras Kargo yer alıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 15 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-12' operasyonunda 139 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 31.819'a, yaralı sayısının ise 73.934'e yükseldiğini açıkladı.
Antalya'da kış aylarında marinalara çekilen ya da bakım ve onarımdan geçirilen turistik yatlar ile tekneler, 1 Nisan'dan itibaren sezonu açacak. Yat ve tekneler, günübirlik ve haftalık gezinti programlarıyla turistleri, eşsiz koylarla buluşturacak. Bölgede 5 bin kayıtlı ticari ve günübirlik özel tekne bulunuyor. Mavi turların Kalkan, Kaş, Demre, Üçağız, Kumluca, Adrasan, Kemer, Kaleiçi, Manavgat, Alanya bölgelerinde yapıldığı belirtilirken, bu yıl deniz turizminde beklentinin yüksek olduğu ve Avrupalı turistlerden daha fazla katılım beklenildiği ifade ediliyor.
İzmir'in Kiraz ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 76 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı. Ali Yiğit'in dün gece evinden çıktıktan sonra dönmemesi üzerine aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. AFAD, jandarma ve sivil arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
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