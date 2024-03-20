Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Şarköy ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 74 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

20.03.2024 10:24  Güncelleme: 10:26
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa, Çorlu, Şarköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramalarda, 74 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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