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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ\'da uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda, 10 gram bonzai, 5 gram eroin ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında U.Ç, T.S, E.Y, E.A, A.İ, M.K, C.İ, U.S. ve Y.K. bulunuyor.

01.02.2024 09:41
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 10 gram bonzai, 5 gram eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, U.Ç, T.S, E.Y, E.A, A.İ, M.K, C.İ, U.S. ve Y.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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