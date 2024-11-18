Tekirdağ'da Uzak Doğu Lezzetleri - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uzak Doğu Lezzetleri

Tekirdağ\'da Uzak Doğu Lezzetleri

Güney Koreli Kim, Tekirdağ'da Uzak Doğu yemekleri sunan bir restoran işletiyor.

18.11.2024 11:46
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Güney Koreli 65 yaşındaki Kim mi Gyeong, Tekirdağ'da açtığı restoranda Uzak Doğu lezzetlerini müşterilerine sunuyor.

Türkiye'ye 2005'te çalışmak için gelen Kim, İstanbul'da çeşitli restoranlarda aşçılık yaptı.

Uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra 2 sene önce Tekirdağ'a gelen Kim, Tekirdağ'ın sakinliğinden ve güzelliğinden etkilenerek burada yaşamaya karar verdi.

Kim, AA muhabirine, geçen yıl Tekirdağ'da Uzak Doğu yemeklerini tanıtabilmek için restoran açtığını söyledi.

Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri olduğunu belirten Kim, "Türk yemekleri çok iyi. Mercimek çorbasını, döner ve kebapları çok seviyor, ayda 2- 3 defa yiyorum. Türk mutfağı oldukça zengin. Ben de burada ülkemin mutfağını tanıtıyorum." dedi.

Kim, Türk insanının son yıllarda Uzak Doğu mutfağına ilgisinin arttığını gözlemlediğini kaydetti.

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Kim, "Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum. Güney Kore iyi ama Türkiye'yi daha çok seviyorum. Hava çok güzel burada. Türk ve Güney Kore yemekleri oldukça güzel. Restorana müşterilerin ilgisi çok iyi." diye konuştu.

Türk yemeklerinde yağın çok fazla kullanıldığını anlatan Kim, Türk mutfağı ve Güney Kore mutfağını birbirinden ayıran en önemli özelliğin bu olduğunu, Güney Korelilerin yağı pek sevmediğini ifade etti.

"Mercimek çorbasını çok seviyorum"

Kim, Türk yemeklerinin sağlıklı olduğunu düşündüğünü aktararak, "Ben mercimek çorbasını çok seviyorum. Türkiye'de çok hastalandım. Bir ay boyunca mercimek çorba içtim. Daha sonra Güney Kore'de hastaneye gittim. 'Sen çok iyisin' dediler. Orada mercimek çorbası içtiğimi ve Türkiye'nin çok güzel olduğunu anlattım." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Güney Kore arasında bir kültür elçisi gibi çalıştığını anlatan Kim, Türk mutfağında ve Güney Kore mutfağında yer alan bazı salata ve etli yemeklerin birbirine benzediğini bildirdi.

Müşteriler için soya soslu sebzeli dana eti, beyaz pilav, havuç, mantar, yeşil soğan ve kuru soğan ile hazırlanan birçok lezzet olduğunu aktaran Kim, restoranda gyeran mari, bulgogi ve japchae gibi lezzetler sunduklarını kaydetti.

Tanıyan herkes "Anne" diye sesleniyor

Restoran müdürü Mert İlgin de müşterilerin restoran menüsüne ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "Uzak Doğu mutfağını temsil ediyoruz. Patronumuza biz ve tanıyan herkes 'Anne' diye sesleniyor. Kendisi çok sıcakkanlı bir insan. Burada yeni bir restoran olmamıza rağmen tavsiye üzerine çok sayıda müşterimiz geliyor. Aile ortamında Güney Kore mutfağının tanıtımını yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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