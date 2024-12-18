Tekirdağ'da Yoğun Sis Ulaşımı Etkiledi

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Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ - Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ın İstanbul, Edirne ve ilçelere bağlayan karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'da etkiyi olan sis, bazı bölgelerde görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin gece saatlerine kadar etkisini devam etmesi bekleniyor.