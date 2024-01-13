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Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Fındık, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici fotoğrafları inceledi ve farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
13.01.2024 - 10:29,
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Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Fındık, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci" fotoğrafını, seçen Fındık, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled'ın "Haykırış" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Haber" kategorisinde Yair Palti'nin "S.O.S", fotoğraflarını beğenen Fındık, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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