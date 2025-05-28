Tekirdağ'ın Mavi Bayraklı Plaj Sayısı 10'a Ulaştı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ son yıllarda Mavi Bayraklı plaj sayısını her yıl artırmayı başaran kentler arasına adını yazdırdı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Özlem Yıldız, "Bu, tesadüfen elde edilmiş bir sonuç değil. Kumbağ Cumhuriyet Halk Plajı ve Altınova Halk Plajı'nın Mavi Bayrak alması için ekiplerimiz aylarca sahada çalıştı" dedi.

Uluslararası çevre ödülü Mavi Bayrak, 1985 yılından bu yana uygulanıyor. Program, merkezi Danimarka Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından yürütülüyor. Türkiye'de ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen bu süreç, yalnızca deniz temizliğiyle sınırlı değil; aynı zamanda cankurtaran hizmetleri, atık yönetimi, engelli erişimi, çevre bilinci çalışmaları ve sürdürülebilirlik uygulamalarını da kapsayan 33 ayrı kriterin yerine getirilmesini zorunlu kılıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte altyapı yatırımlarından plaj düzenlemelerine, çevre koruma çalışmalarından halkla ilişkiler faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede önemli bir rol üstleniyor. Mavi Bayrak alabilmek için gerekli olan tuvalet, duş, soyunma kabini gibi temel hizmetlerin standartlara uygun hale getirilmesi, plajlarda cankurtaran ve ilk yardım ekipmanlarının eksiksiz biçimde bulundurulması, engelli vatandaşların plaja erişiminin sağlanması gibi birçok ayrıntılı çalışma belediye ekiplerinin çalışmalarıyla şekilleniyor.

Ayrıca her bir Mavi Bayrak başvurusu, özenle hazırlanmış dosyaların yanı sıra yerinde denetimlerle destekleniyor. Çalışmalar yalnızca sezonluk değil, yıl boyunca sürdürülen bir hazırlık ve denetim sürecini içeriyor. Mavi Bayrak alındıktan sonra da her sezon başında yapılan kontrollerle plajın standartlara uygunluğu yeniden değerlendiriliyor. Bu da sürecin kalıcılık ve süreklilik ilkesine bağlı olduğunu gösteriyor.

"Başarının mimarı Candan Başkan ve emekçilerimizdir"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Özlem Yıldız, "Geçtiğimiz yıl sekiz olan Mavi Bayrak sayımız bu yıl 10'a çıktı. Bu, tesadüfen elde edilmiş bir sonuç değil. Kumbağ Cumhuriyet Halk Plajı ve Altınova Halk Plajı'nın Mavi Bayrak alması için ekiplerimiz aylarca sahada çalıştı. Plaj altyapılarından cankurtaran hizmetlerine, çevre yönetimi uygulamalarından erişilebilirlik düzenlemelerine kadar birçok kriteri titizlikle yerine getirdik" dedi.

Yıldız, açıklamasında şunları da kaydetti:

"Marmara Denizi kıyısında şu anda 10 Mavi Bayraklı plajımız bulunuyor. Bu rakamla Balıkesir ile birlikte Marmara Bölgesi'nde zirvedeyiz. Bu bir gurur tablosudur. Büyükşehir Belediyemiz bu süreçte son derece hassas ve disiplinli bir çalışma yürüttü. Mavi Bayrak alabilmek için yapılan denetimler, uluslararası standartlara göre yapılır ve oldukça detaylıdır. Biz bu süreci şeffaf, bilimsel ve çevre odaklı bir anlayışla yönettik."

Yıldız, bu başarının en önemli mimarının, bu sürece özel önem atfeden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile birlikte, özveriyle çalışan belediye emekçileri olduğunu belirtti. Bu alandaki çalışmaların kararlılıkla süreceğini de sözlerine ekledi.

Mavi Bayraklı plajlar, Marmara Denizi için yüzme sezonu olarak belirlenen 15 Haziran ve 15 Eylül 2025 tarihleri arasında hizmet verecek.