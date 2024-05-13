Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri Filistinli anneler için mektup yazdı - Son Dakika
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri Filistinli anneler için mektup yazdı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri Filistinli anneler için mektup yazdı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi düzenleyerek Filistinli anneler için mektup yazdı. Eylemde, çocuklarını kaybetmiş ve daha doğmamış çocuklarını kaybeden annelere destek mesajları iletilmek istendi. Öğrenciler, İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün bir an önce son bulmasını ve dünyanın bu konuda duyarlı olmasını istedi.

13.05.2024 17:45
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri Filistinli anneler için mektup yazdı.

Öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle bir hafta önce yerleşkedeki Tatbikat Camisi yanında başlattıkları oturma eylemine devam ediyor.

Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek isteyen öğrenciler, gerçekleştirdikleri etkinlikte Filistinli anneler için mektup hazırladı.

Öğrenciler, çadırların yanında bulunan masalarda yazdıkları mektupları, oluşturdukları panoya astı.

İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ecem Sarpkaya, AA muhabirine, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Filistin'de çocukların ve annelerin öldürüldüğünü anımsatan Sarpkaya, "Bizlerin 'Anneler Günü'nü kutlayabileceği annemiz var ama onların anneleri yok. En azından o mazlum ölen çocuklar adına Anneler Günü mektubu yazdık. Onlara iletemesek bile en azından bu yolda bir şeyler yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Öğrencilere desteğe gelen psikolojik danışman Bilge Karataş da İsrail'in Filistin'de masum insanları katlettiğini dile getirdi.

Filistin'de 7 Ekim'den bu yana soykırım yapıldığını aktaran Karataş, "Dünyaya sesimizi duyurabilmek ve yüreğimizle yanlarında olmaya çalışıyoruz. Anneler Günü dolayısıyla çocuklarını kaybetmiş annelere, daha doğmamış çocuklarını kaybeden annelere mektuplarımızı yazdık. Gönül isterdi ki mektuplarımız yerine ulaşsın. Ama şimdilik ettiğimiz dualar oraya ulaşıyor. Yüreğimiz buruk." diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ahmet Ertik de İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün bir an önce son bulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri Filistinli anneler için mektup yazdı - Son Dakika

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