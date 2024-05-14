Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kurdukları çadırda oturma eylemi yapıyor. Üniversite yerleşkesindeki Tatbikat Camisi yanında kurdukları çadırlarda eylemlerini sürdüren öğrenciler, Gazze'de yaşanan zulmü ve yaşanan sıkıntıları duyurmak amacıyla İsrail'in saldırıları sona erene kadar eylemlerini devam ettirmeyi planlıyor.

14.05.2024 13:49
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kurdukları çadırda oturma eylemi yapıyor.

Üniversite yerleşkesindeki Tatbikat Camisi yanında kurdukları çadırlarda eylemlerini sürdüren öğrenciler, Gazze'de yaşanan zulmü ve yaşanan sıkıntıları duyurmak amacıyla İsrail'in saldırıları sona erene kadar eylemlerini devam ettirmeyi planlıyor.

Tekirdağ Genç İHH Temsilcisi Muhammet Emin Akagündüz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her zaman mazlumun yanında olup onların sesini duyurmaya gayret edeceklerini söyledi.

İsrail'in yaptığı soykırımın bir an önce durdurulması gerektiğini belirten Akagündüz, "Tekirdağ'da başlattığımız eylemlere devam ediyoruz. Her gün, gece gündüz burada bulunmaya devam ediyoruz. Zaman zaman farklı fakültelerde de açıklamalar yaparak Filistin'deki soykırımı haykırmak istedik. Mücadelemizi göstermek için burada toplanmaya devam ediyoruz. Bizim amacımız bu soykırımı normalleştirmemek. Bu soykırıma karşı durmanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu önce kendimize sonra insanlığa hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Akagündüz, vicdan sahibi insanların soykırıma sessiz kalmaması gerektiğini ve Filistin'de yaşananlara duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Filistin halkının yalnız bırakılmaması gerektiğine işaret eden Akagündüz, "Algı operasyonlarıyla Filistin yalnız bırakılmaya çalışılıyor. Unutulmamalıdır ki Filistin'de savaşın yanında devam eden soykırım var. Çocukların, kundaktaki bebeklerin katledildiği bir zulmün sesi olmak en başta insani bir tepkidir. Her zaman zalimin karşısında olmaya, mazlumun sesi olmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor - Son Dakika

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