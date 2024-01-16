Tekirdağ Süleymanpaşa oyuncuları, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Tekirdağ Süleymanpaşa kulübü oyuncuları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Oyuncular, Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Oyunculardan, Mehtap Tezkorkmaz, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını oyladı.
"Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in ""Eksi"de operasyon" fotoğraflarını seçen Tezkorkmaz, "Spor"da ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı fotoğrafına oy verdi.
Oyunculardan Buse Dündar ise Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtulan can", "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğrafına oy verdi.
"Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", fotoğrafına oy veren Dündar, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Spor"da ise tercihini Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafından yana kullandı.
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