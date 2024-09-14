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Tekirdağ Turizmde Rekor

Tekirdağ Turizmde Rekor

2023'te Tekirdağ, 8 ayda 4 milyon turist çekti, mavi bayraklı plajlar ve doğa etkinlikleriyle öne çıktı.

14.09.2024 12:48
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Ganos Dağı eteklerindeki ormanları, mavi bayraklı plajları, yamaç paraşütü pistleri, ayçiçeği ve lavanta tarlalarıyla ünlü Tekirdağ'ı, yılın 8 ayında yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, yeşilin ve mavinin iç içe olduğu kentte turizm sezonunun 8 ayda dolu dolu geçtiğini söyledi.

Kente gelen doğa tutkunlarının kamp, yürüyüş, ATV turları ve Uçmakdere'deki yamaç paraşütü gibi etkinlikler yaptığını aktaran Hacıoğlu, "Bu yılın hedeflediğimiz turist sayısına 8 ayda ulaştık. Yıl sonuna kadar da mevsim farkı gözetmeksizin havaların uygun olmasıyla beraber yamaç paraşütü ve özellikle şimdi bağ bozumundan sonra bizim bağlarımız çok turist alacak ve dolayısıyla hedeflediğimiz rakamı geçeceğiz diye düşünüyorum." dedi.

Hacıoğlu, 8 mavi bayraklı plaja sahip kentte her yıl binlerce kişinin bölgeye geldiğini ifade ederek, kente olan ilginin arttığını dile getirdi.

Ramazan ve kurban bayramı tatillerinin uzun olmasının turizme önemli yansıması olduğunu aktaran Hacıoğlu, şunları söyledi:

"Bir bütün olarak düşündüğünüzde yazlıkçılar, günübirlik ziyaretçiler, otelde kalan misafirlerimiz, kamp karavanlarında kalanlar, bağ evlerine gelenler, paraşüt için gelenler, ATV için gelenler, yelken için gelenlerle, renkli ayçiçeği ve lavanta tarlalarına gelenlerle çok verimli bir sezonu geçirdik. Bizim yaklaşık 147 belgeli tesisimiz var basit konaklamada, 40 civarında da turizm işletme yani 200'ün üzerinde konaklama tesisimiz var. Tesislerin hepsi yaz döneminde doluydu."

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olmasının turizm açısından büyük bir avantaj olduğunu belirterek, kente en çok yerli tatilcinin İstanbul'dan geldiğini ifade etti.

"Yurt dışından gelen turist sayısında artış var"

Yurt dışından gelen ziyaretçilerinden diğer yıllara göre artmaya başladığını dile getiren Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt dışından en çok Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan tatilci geliyor. 2024 yılının Türk-Macar yılı ilan edilmesinden dolayı oradan gelen ziyaretçi sayımız arttı. Yani sabah gelip akşam giden günübirlikçi ziyaretçilerimizi çok fazla. Bunların yanı sıra 850 bin yazlıkçı var bizde. İstanbul sınırındaki Sultanköy'den başlayarak Çanakkale sınırına kadar 133 kilometrelik Marmara'nın tüm kıyıları neredeyse yazlıklarla dolu.

Dolayısıyla sayı çok arttı. Yılın 8 ayında 4 milyon ziyaretçiye ulaştık. Umuyorum ki görünen de o çünkü bağ bozumları daha yeni yapılıyor. Bağ bozumuna ilgi çok fazla oluyor. Hava şartları da müsait yamaç paraşütü uçuşları yapılacak. Yine coğrafi işaretli gastronomi ürünlerimiz için de gelecekler ve ziyaretçi sayısının 4 milyonu geçebileceğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

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