Tekirdağ Valiliği'nden Asılsız Paylaşımlara Dikkat! - Son Dakika
Tekirdağ Valiliği'nden Asılsız Paylaşımlara Dikkat!

16.04.2026 15:45
Valilik, asılsız sosyal medya paylaşımlarına karşı resmi açıklamaları dikkate alma çağrısında bulundu.

Tekirdağ Valiliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından sosyal medya platformlarında yayılan asılsız paylaşımlara karşı vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamuoyunda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan içeriklere karşı güvenlik birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinin artırıldığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların toplumda derin üzüntüye neden olduğu belirtilerek, bazı sosyal medya hesaplarında vatandaşları endişeye sevk edecek paylaşımların tespit edildiği ifade edilen açıklamada halk arasında korku ve panik oluşturabilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı değerlendirilen ve yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı belirlenen kullanıcıların kimliklerinin tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldığının altı çizildi.

Farklı okul isimleri kullanılarak toplumda infial yaratmayı amaçlayan asılsız paylaşımların da dikkatle takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzenini bozmayı hedefleyen bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar, güvenlik birimlerimiz tarafından anlık olarak tespit edilmekte ve haklarında gerekli adli işlemler ivedilikle başlatılmaktadır. Öğrencilerimizin güvenliği en öncelikli konumuzdur.

Bu kapsamda okullarımızda tüm tedbirler en üst seviyede uygulanmakta olup eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurumların açıklamaları dışında hiçbir kaynağın yönlendirmelerine itibar etmemeleri, toplum huzurunu zedeleyebilecek asılsız paylaşımlardan uzak durmaları rica olunur."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valiliği'nden Asılsız Paylaşımlara Dikkat! - Son Dakika

SON DAKİKA: Tekirdağ Valiliği'nden Asılsız Paylaşımlara Dikkat! - Son Dakika
