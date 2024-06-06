Tekirdağ ve Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ ve Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ ve Edirne\'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesinde 11 düzensiz göçmen tespit etti. Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Saray ilçesinde durumundan şüphelendikleri 2 minibüsü durdurmak istedi. Yakalanan 15 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 minibüs sürücüsü ve bir insan kaçakçılığı şüphelisi ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

06.06.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ ve Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri sırasında şehrin Meriç ilçesinin Rahmanca köyünde 11 düzensiz göçmen tespit etti.

Yakalanan bu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentin Saray ilçesindeki uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri 2 minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsleri takip eden ekipler, kovalamaca sonucu durdurulan araçlardaki Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 minibüs sürücüsü ve bir insan kaçakçılığı şüphelisinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tekirdağ, Göçmen, Edirne, Saray, Meriç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ ve Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 15:08:04. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ ve Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement