Tekkeköy Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
İlçe meydanında düzenlenen bayramlaşmaya AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Halil, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rıfat Aydın ile vatandaşlar katıldı.
Vatandaşarın bayramını kutlayan Candal, "Rabb'im hep birlikte sağlıklı ve huzur dolu nice bayramlara kavuşmamızı nasip etsin. Bayramımız mübarek olsun." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Tekkeköy Belediyesi Kurban Bayramı için Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika
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