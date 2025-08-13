Tekkeköy\'de Etnospor Projesi Finali

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kaymakamlık, Tekkeköy Belediyesi, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Tarihin Doğduğu Kentte Etnospor" projesinin finali gerçekleştirildi.

Geleneksel spor dallarının tanıtıldığı, çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte çocuklar ve vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğin ilçenin kültürel mirasına sahip çıkma açısından önemli olduğu belirtildi.

Etkinliğe, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Balın, İlçe Müftüsü Hayrettin Kılıçbay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Kenan Tüfek, MHP İlçe Başkanı Rıfat Bülbül ve Özel Kalem Müdürü Hakan Süzer katıldı.