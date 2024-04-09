Tekkeköy'de Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlıcılarda hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika
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Tekkeköy'de Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlıcılarda hareketlilik yaşanıyor

Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekkeköy'deki tatlıcılarda hareketlilik yaşanıyor. Tatlı üretim merkezlerinde yoğun mesai harcanırken, müşterilere sipariş üzerine ürün hazırlanıyor. Tatlıcıda çalışan Sefa Özdemir, bayram günlerinin diğer günlere göre daha yoğun geçtiğini belirterek, klasik baklavaların daha çok tercih edildiğini ve şu ana kadar 150 adet tepsi tatlı sattıklarını, akşama kadar 300 tepsi daha satmayı beklediklerini söyledi.

09.04.2024 19:03
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Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekkeköy'de tatlıcılarda hareketlilik yaşanıyor.

Tekkeköy'deki tatlı üretim merkezlerinde yoğun mesai harcanıyor. Tezgahlara tatlı çeşitleri yerleştirilirken, müşterilere sipariş üzerine de ürün hazırlanıyor.

Tatlıcıda çalışan Sefa Özdemir, bayram günlerinin diğer günlere göre daha yoğun geçtiğini belirterek, "Herkes bütçesine uygun tatlıları tercih ediyor. İşletmemizde klasik baklavalar daha çok tercih ediliyor. Özellikle yaşlılar daha fazla sipariş veriyor. Şu anda 150 adet tepsi tatlı sattık, akşama kadar 300 tepsi daha satmayı bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Sefa Özdemir, Gastronomi, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekkeköy'de Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlıcılarda hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika

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