TEKNOFEST 2023'te Yeni Teknolojiler Sergilenecek - Son Dakika
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TEKNOFEST 2023'te Yeni Teknolojiler Sergilenecek

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te Bayraktar TB3 ve ANKA III'nın ilk defa gösterileceğini duyurdu.

02.10.2024 16:54
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in yeni yerli teknolojilerin ilk defa milletle buluşma adresi olduğunu belirterek, "Bu yıl Bayraktar TB3 ve TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı ANKA III halkın huzurunda ilk defa gösteri yapacak. TEKNOFEST kuşağı yeni teknolojiler geliştirdikçe onların eserlerini de adım adım sergilemeye başlayacağız." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Selçuk Bayraktar, açıklamasında, TEKNOFEST Akdeniz'in merkezinin Adana olduğunu belirterek, bu yıl 1 milyon 600 binden fazla gencin TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara başvurduğunu söyledi.

Yarışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını anlatan Bayraktar, "50 farklı kategoride olan yarışmaların sadece birkaçı devam ediyor. Büyük bir kısmı Antalya'da gerçekleşti. İnanılmaz bir coşkuyla bu yola girdik. Adana'nın sıcaklığıyla benzer bir şekilde muhteşem bir coşkuyla TEKNOFEST kapılarını açtı." dedi.

"Bayraktar TB3 ve ANKA III halkın huzurunda ilk defa gösteri yapacak"

Bayraktar, TEKNOFEST Adana'ya yoğun bir ilginin olduğunu vurgulayarak, "Özellikle hafta sonu bu ilgi daha da artacaktır. Tüm ziyaretçilerimize hafta içi gelmelerini ve toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. " diye konuştu.

TEKNOFEST kapsamındaki teknoloji yarışmalarının kuantum teknolojilerinden büyük dil modellerine kadar uzanan geniş bir yelpazede gerçekleştiğini belirten Bayraktar, şunlar kaydetti:

"TEKNOFEST aynı zamanda ülkemizin geliştirdiği yeni teknolojilerin de ilk defa milletimizle buluşma adresi oldu. Daha önce Bayraktar AKINCI ilk uçuşunu milletimizin duasını alarak TEKNOFEST'ten sonra gerçekleştirmişti, şimdi yine havada. Arkamda Bayraktar KIZILELMA bulunuyor. O da ilk uçuşunu milletimizin huzurunda yapmıştı. Bu yıl da Bayraktar TB3 ve TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı ANKA III halkın huzurunda ilk defa gösteri yapacaklar. Bunlar da TEKNOFEST'in yeni sürprizleri. TEKNOFEST kuşağı yeni teknolojiler geliştirdikçe onların eserlerini de adım adım sergilemeye başlayacağız."

"Herkesi TEKNOFEST'e bekliyoruz"

Bayraktar, TEKNOFEST Adana'nın en fazla çevrim içi kayıt alan TEKNOFEST olduğuna işaret ederek, "Ülkemizin en ücra köşesindeki çocuğun bile hayallerine dokunmayı, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh yarınlara taşıma açısından çok önemli görüyoruz." dedi.

Özdemir Bayraktar anısına yapılan "Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun" projesiyle on binlerce genci TEKNOFEST'e ücretsiz şekilde getirdiklerini belirten Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerimize, insanlığın ve ülkemizin faydasına nice eserler geliştirmeleri adına ilham olmaya çalışıyoruz. Benim hikayemde de benzer bir şey var. Ufacık bir çocukken babam beni bir etkinliğe götürmüştü, o gün aklımdan hiç çıkmadı. Bizim amacımız da bu. Amacımız, en imkanı olmayan çocuğun dahi hayallerine girebilmek ve ülkemiz, insanlık adına onun hayallerini, gayretlerini yeşertebilmek. Herkesi TEKNOFEST'e bekliyoruz, pazar gününe kadar buradayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST 2023'te Yeni Teknolojiler Sergilenecek - Son Dakika

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