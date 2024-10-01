TEKNOFEST Adana\'da İHA Gösterileri

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HAVACILIK, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız hava araçları Bayraktar TB3 ve ANKA-3'ün halka açık ilk uçuşlarını TEKNOFEST Adana'da yapacağını açıkladı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yarın kapılarını açacak TEKNOFEST Adana- Akdeniz 2024'ün gerçekleştirileceği Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bayraktar, cep telefonlarıyla selfie çekmek isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti. Stantları gezip hazırlıklar hakkında bilgi alan Bayraktar daha sonra açıklama yaptı.

'YOĞUN KATILIM OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Etkinlikler hakkında bilgi veren Bayraktar, "TEKNOFEST milletimize şimdiden coşkusunu hissettirmeye başladı. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak yeni hava gösterilerimiz de var. Bunun yanında 11 yeni kategoride yarışmamız var. Bir kısmı burada devam ediyor olacak ve şampiyonların yarıştığı Şampiyonlar Ligi yarışmamız Adana'da devam ediyor olacak. 6 Ekim'e kadar buradayız. Festival yarın saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Tüm Türkiye'yi, dost ve kardeş coğrafyaları TEKNOFEST Akdeniz'e, Adana'ya bekliyoruz. Bunun yanında özellikle yoğun bir katılım bekliyoruz. Ziyaretçilerimize hafta içini değerlendirmelerini ve özellikle toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu önemli bir husus. Yoğun bir katılım olacak gibi gözüküyor. Bugüne kadar festival öncesinde en fazla sayıda kayıt var. Toplu taşıma da kolay bir ulaşım için önemli olacaktır. 7'den 77'e herkesi TEKNOFEST Adana'ya bekliyoruz. Sürpriz gösteriler olacak. Milli halk önündeki uçuşunu gerçekleştirecek milli hava araçlarımız olacak. Bunlardan bir tanesi ANKA-3. Bunun yanında Bayraktar TB-3 ilk defa halk önünde uçacak. Yine sürpriz hava gösterileri, aynı zamanda etkinlik stantlarımızda sürprizler var" dedi.