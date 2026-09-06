TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda Batman Etabında İlk 16 Sporcu Belli Oldu - Son Dakika
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TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda Batman Etabında İlk 16 Sporcu Belli Oldu

TEKNOFEST Drone Şampiyonası\'nda Batman Etabında İlk 16 Sporcu Belli Oldu
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TEKNOFEST kapsamında Batman'da düzenlenen Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı tamamlandı ve ilk 16'ya giren sporcular belirlendi. Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz'ın da aralarında olduğu bu sporcular, 30 Eylül'de Şanlıurfa'daki final etabında yarışacak.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Batman'da düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde TEKNOFEST kapsamında dün Batman Atletizm Pisti'nde başlayan şampiyonanın ikinci etabı bugün yapılan müsabakalarla tamamlandı.

İlk etabı Şırnak'ta gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren 24 lisanslı sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Batman etabında, ilk 16'ya giren sporcular belirlendi.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü de finale yükseldi

Şampiyonada Anadolu Ajansı Spor Kulübünden Emrullah Yılmaz da müsabakaların sonunda ilk 16'da yerini aldı.

Sporcular, 30 Eylül'de Şanlıurfa'da düzenlenecek final etabında mücadele edecek.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyonun kapanış programına Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da katıldı.

Vali Canalp, Nasıroğlu ve Hıdır, şampiyonada başarılı olan sporculara ödüllerini verdi.

Program, ödüllerin takdim edilmesiyle sonlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda Batman Etabında İlk 16 Sporcu Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda Batman Etabında İlk 16 Sporcu Belli Oldu - Son Dakika
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