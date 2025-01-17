TEKNOFEST KKTC 2025 İçin Gençlere Çağrı - Son Dakika
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TEKNOFEST KKTC 2025 İçin Gençlere Çağrı

TEKNOFEST KKTC 2025 İçin Gençlere Çağrı

TEKNOFEST Genel Sekreteri Saymaz, KKTC'deki teknoloji yarışmalarına katılım için gençlere davet etti.

17.01.2025 19:49
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TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline katılım için gençlere çağrıda bulundu.

TEKNOFEST KKTC 2025 teknoloji yarışmaları hakkında Ercan Havalimanı'nda basın mensupları için tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Saymaz, TEKNOFEST 2025 kapsamında 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmaların, teknolojinin farklı alanlarında yenilikçi çözümleri geliştirme fırsatı sunacağını belirterek, yenilik ve inovasyonun kalbinin KKTC'de atacağını söyledi.

Saymaz, teknoloji yarışmalarına 30 Ocak'a kadar başvuruların ücretsiz kabul edileceğini vurgulayarak, yarışmalara uluslararası katılım beklediklerini ifade etti.

TEKNOFEST'in bu yıl KKTC'de düzenlenmesinin önemine işaret eden Saymaz, "Genç kardeşlerimize çağrımız var. TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapmalarını bekliyoruz." dedi.

Bu yıl KKTC'de 1-4 Mayıs tarihlerinde Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te, Sosyal İnovasyon Yarışması ile toplumsal fayda ve farkındalık amaçlanırken, Uçan Araba Simülasyon Yarışması ile otonom uçuş, ulaşımda yeni teknolojiler ve stratejik kontrol mekanizmaları konularında fikirler yarışma fırsatı bulacak.

TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'yla tarım, çevre ve enerji alanlarında yaratıcı projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunulması amaçlanırken; TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ile robotik ve kodlama alanında mühendislik becerileri ile geleceğe ışık tutacak tasarımlar ve bu alandaki çalışmalar birbiri ile rekabet edecek.

TEKNOFEST KKTC'de yer alacak Turizm Teknolojileri Yarışması ise mavi vatanın turizm potansiyelini artıracak akıllı teknolojilerle, kültürel zenginlikleri yeni bir boyuta taşıyacak.

Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenecek "TEKNOFEST Drone Şampiyonası: KKTC Etabı", hız, kontrol ve teknik becerilerin sınandığı, adrenalin dolu anlara sahne olacak.

Siber güvenlik alanında bilgi ve becerilerin gün yüzüne çıkarılacağı "HackMasters: Mavi Vatan Yarışması"nda ise katılımcılar, kritik güvenlik senaryolarında yetkinliklerini sergileyecek.

KKTC'de düzenlenecek TEKNOFEST 2025'te yarışmaların yanı sıra hava gösterileri, konserler, bilgilendirici seminerler, çeşitli sergiler ve atölyeler, gökyüzü gözlemleri, simülasyonlu deneyim alanları, sanal gerçeklik tüneli, planetaryum, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel uçuş etkinlikleri ile "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren ve KKTC Dijital Deneyim Alanı" programı da yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST KKTC 2025 İçin Gençlere Çağrı - Son Dakika

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