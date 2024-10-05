TEKNOFEST'le Gökyüzünde Nefes Kesen Gösteriler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TEKNOFEST'le Gökyüzünde Nefes Kesen Gösteriler

TEKNOFEST\'le Gökyüzünde Nefes Kesen Gösteriler

Adana'da devam eden TEKNOFEST'te Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterileri büyük ilgi gördü.

05.10.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ADANA'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 4'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına kadar çok sayıda etkinlikle süren festivalde, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK uçuş gösterileri ile nefes kesti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde bu yıl 7'ncisi Adana'da düzenlenen TEKNOFEST, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla 2 Ekim'de kapılarını açtı. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 4'üncü gününde de büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, alandaki son model uçak, helikopter ve birçok aracı inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Festivalde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer aldı.

ÇELİK KANATLARDAN ATAK'A UÇUŞ GÖSTERİSİ

Ziyaretçiler, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, ATAK helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterilerini takip etti. Adana Şakirpaşa Havalimanı semalarında uçan Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, uçuş gösterileri ile nefes kesti. Festival ana sahnesinde ise 'Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa' ve 'HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali' etkinliği düzenlendi. Katılımcılar ayrıca gün boyunca 'Güneş Gözlemi', 'Planetaryum', 'Uzay Temalı Çocuk Parkı', 'Simülasyon Deneyim Alanları', 'Kara ve Hava Araçları Sergisi', 'Hareketli Kara Araçları Sergisi', 'Sıcak Hava Balonu', 'Bigg Çadırı', 'Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı' ve 'Pedallı Uçuş Etkinliği' gibi çok sayıda etkinliğe katılıp, çeşitli deneyimle yaşadı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Teknofest, Havacılık, Etkinlik, Festival, Güncel, Yaşam, Adana, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'le Gökyüzünde Nefes Kesen Gösteriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:32 CHP lideri Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim
16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
08:00 Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar
00:08 Cem Garipoğlu’nun mezarından kefen yerine poşet çıktı Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı
23:35 Kerem Aktürkoğlu’ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
23:17 Beyoğlu’nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı
22:53 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos’u 82-71 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi
22:31 Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı
22:22 Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır
22:04 Antalyaspor’u sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan aldı Antalyaspor'u sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 18:17:35. #1.13#
SON DAKİKA: TEKNOFEST'le Gökyüzünde Nefes Kesen Gösteriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement