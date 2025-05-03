TEKNOFEST'te Pakistan Takımına Ödül

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, TEKNOFEST KKTC'ye çok sayıda projeyle başvurduklarını ve 4 projenin finale kaldığını belirterek, "Pakistan takımımızın sosyal inovasyon alanında birincilik ödülüne layık görüldüğünü öğrendik. Bunun mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de devam ediyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

Türkiye Maarif Vakfı da etkinliğin paydaşları arasında yer alıyor. Festival alanındaki standında çalışmaları hakkında ziyaretçileri bilgilendiren Vakıf, bünyesindeki Maarif Okulları'nda eğitim gören dünyanın farklı ülkelerinden öğrencileriyle TEKNOFEST KKTC'deki teknoloji yarışmalarında yer alıyor.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST KKTC'nin teknoloji yarışmaları finallerine 4 takımla katıldıklarını belirterek, bu takımların 2'sinin Azerbaycan, diğerlerinin Pakistan ve Afganistan'dan olduğunu söyledi.

Özdil, Vakıf olarak dünyanın 55 ülkesinde 583 eğitim kurumları, 70 bini aşkın öğrencileri olduğunu dile getirdi.

"Pakistan takımımız sosyal inovasyon alanında birincilik ödülüne layık görüldü"

TEKNOFEST KKTC'ye çok sayıda projeyle başvurduklarını ve 4 projenin finale kaldığını aktaran Özdil, "Pakistan takımımızın sosyal inovasyon alanında birincilik ödülüne layık görüldüğünü öğrendik. Bunun mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Okulları'nda teknolojinin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Özdil, şunları kaydetti:

"Diğer uluslararası eğitim zincirlerinden farkımız yerel müfredatı merkeze alarak bir eğitim veriyoruz. Bu müfredatı çeşitli uygulamalarla güçlendiriyoruz. Bizim için 5 ayak çok önemli. Bunlardan bir tanesi çok iyi bir matematik ve fen eğitimi. TEKNOFEST çalışmalarımız eğitimin çok sağlıklı ve güçlü olmasına dayanıyor. Bunun yanı sıra sağlam bir sosyal bilimler eğitimi de gerekiyor ki çocuklar yaşadıkları dünyada ne olup ne bittiğini daha sağlıklı bir şekilde analiz edebilsinler. Eğitim teknolojilerinin eğitim süreçlerine entegre edilmesi bizim için çok önemli."

Özdil, okullarındaki öğrencilerin çeşitli atölye çalışmalarıyla ve derslerle teknolojik gelişmelere adapte olmalarını önemsediklerini belirterek, sadece kullanıcı değil üretici olarak kendilerini konumlandırmalarının önem taşıdığını söyledi.

" İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'e de güçlü bir şekilde katılım sağlayacağız"

Dil yeteneklerinin de çok önemli olduğuna değinen Özdil, öğrencilerin kendi ana dilleri, Türkçe ve bir uluslararası dili daha çok akıcı bir şekilde kullanabilmelerini hedeflediklerini kaydetti.

Özdil, kültürel çeşitliğe saygının da kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Maarif Vakfı olarak hiçbir okulumuzda, hiçbir ülkede üstün bir medeniyetin temsilcisi olarak oraları 'sivilize etme' misyonuyla bulunmuyoruz. Bizim için eşit ilişki kurabilmek önemli. Çocukların da kendi kültürleriyle herhangi bir güven eksikliği geliştirmeden sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri, o kimliği sahiplenebilmeleri, dünyaya da açık olmaları önemli. Bu da ancak eşit ilişkiden ve bütün kültürlere saygı duymaktan geçiyor. Dolayısıyla okullarda çeşitliliğe saygı duyulan bir iklimin hakim olması önem taşıyor."

Özdil, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'e de güçlü bir şekilde katılım sağlayacaklarını ifade etti.