TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk markalarının dünyaya damga vuracağına inanıyor

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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir neslin artık TEKNOFEST'ten yetiştiğini belirterek, "Biz buralardan dünya markası, dünyaya damgasını vuracak birçok Türk markasının çıkacağına inanıyoruz." dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Bilişim Vadisi Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları devam ediyor.

Yerleşkeye gelen Bayraktar, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen'den bilgi aldı, Robotaksi yarış alanındaki stantları gezdi.

Öğrencilerle faaliyetleriyle ilgili konuşan Bayraktar, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları'nın yapıldığı alana geçen Bayraktar, burada yarışları başlattı.

Takım üyeleriyle sohbet eden Bayraktar, araçlara imza attı.

"Geleceğin teknolojilerini temsil eden yarışmalarımız devam ediyor"

Bayraktar, AA muhabirine, TEKNOFEST ilk başladığında 20 yarışmaya 20 bin öğrencinin, bu yıl ise dünyada açık ara bir rekorla 49 yarışmaya 1,5 milyon öğrencinin başvurduğunu söyledi.

Bu yıl "Kuantum Hackathon" dedikleri, "Finansal Teknolojiler Yarışmaları" adı altında bir başka yarışma düzenlediklerini aktaran Bayraktar, "Bunun yanında nükleer enerji teknolojileri gibi yeni, dünyaya damgasını vuracak, geleceğin teknolojilerini temsil eden yarışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bir coşkuyla TEKNOFEST bir mevsim gibi hayatımıza girdi. Burada da yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi hepimizi dolduruyor, motive ediyor. Bir nesil artık TEKNOFEST'ten yetişmiş oldu. Neredeyse 2018 yılından bu yana girişimlerini burada, lise çağında yarışmalara başvuran kardeşlerimizin üniversiteyi bitirip takımlarıyla beraber girişimlerini kurduklarını gördük. Kimisi dünyaya ihraç edilen teknolojiler geliştirdi. Biz buralardan dünya markası, dünyaya damgasını vuracak birçok Türk markasının çıkacağına inanıyoruz. Ona adım adım gidiyor. Nasıl dünyanın şu anda kendi sınıfında en iyi SİHA'larını üretmeyi başardık 20 senede? Elbette bu bir sabır gerektiriyor ama artık TEKNOFEST'in altıncı, yedinci yılına geldik ve çıktılarını, meyvelerini, bir anlamda o teknolojinin dip dalgasını görmeye başladık."

Bayraktar, alandaki gezisini tamamladıktan sonra, yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.