Tekstil Sektöründe Gümrük Vergisi Artırıldı

MERTER Sanayici ve İş adamları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen 'Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şikayet ettiğimiz ve değişik alanlarda haklı eleştiriler yaptığımız Türkiye ekonomisi son 6 yılda yüzde 35 büyümüş. Geldiğimiz 3 yıldan bu yana tekstil, giyim, hazır giyim sektörü en çok uğraştığımız sektörlerin başında geliyor. 1 Ekim 2023'te iplik, kumaş, hazır giyim sektörlerinde tamamen orantısal olarak Türkiye'deki üretimi desteklemek ve geliştirmek için bir gümrük vergisinde artırım kararı aldık. Yine bu yıl 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ithalat rejimine göre; özellikle son 3 yılda iplik ve kumaşa göre daha fazla ithalatın arttığı hazır giyim sektöründe ithalatta gözetim fiyatı rakamını iki katına çıkardık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Merter Sanayici ve İş adamları Derneği (MESİAD) tarafından Güngören'de bir otelde düzenlenen 'Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Programa Bakan Bolat'ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Güngören Kaymakamı Ayhan Terzi, Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Güngören İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Parasız, İBB Meclis Üyesi Rıza Özer, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçın Kaya, MHP Güngören İlçe Başkanı Kemal Uysal, Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Ali Furkan Sevinç MESİAD Başkanı Ufuk Muslu katıldı. Programda gerçekleştirilen konuşmaların ardından MESİAD Başkanı Ufuk Muslu tarafından Bakan Bolat'ta hediye takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

'215 ÜLKE VE GÜMRÜK NOKTASINA İHRACAT YAPIYORUZ'

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2021 ve 2022'deki anormal büyüme, tekstil giyim ihracatı, ayakkabı ihracatı, genel ihracatta; bu Çin'in kapalı olması, Uzak Doğu'nun kapalı olması Covid nedeniyle, Batı'daki talebin biz gitmesek, biz satmak istemesek bile koşarak buraya gelip, 'Al sana 2 yıllık sipariş, peşin para; al sana 1 yıllık sipariş, 6 ay peşin; al sana 3 yıllık sipariş, 2 yıllık peşin' denmesinden kaynaklandı. Türk insanı, dünyanın her yerine yayılmış durumda. 215 ülke ve gümrük noktasına ihracat yapıyoruz ve insanlarımız da orada. Ama bizim ülkemize de 294 milyar dolar yatırım yapan, 89 bin tane uluslararası şirket geliyor, kuruluyor. Şunu kabul etmemiz lazım, dünya ekonomisi, dünya siyaseti zor günlerden geçiyor. Yavaşlayan dünya ekonomisi, bölge ekonomisi, Avrupa ekonomisi, ticaret savaşları ve korumacılığın artması, karamsar ya da bir felaket tablosu çizmek istemiyorum asla. Ama gerçekleri bilmemiz lazım ki ayağımızı sağlam atalım" ifadelerini kullandı.

'HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE İTHALATTA GÖZETİM FİYATI RAKAMINI İKİ KATINA ÇIKARDIK'

Bakan Bolat, "Gelişmiş bazı Avrupa ülkeleri, 2019 yılında imalat sanayiinde 100 üretim yaparken, bugün kimisi 95, kimisi 98 üretim yapıyor. Aradan 7 yıl geçti. Şikayet ettiğimiz ve değişik alanlarda haklı eleştiriler yaptığımız Türkiye ekonomisi son 6 yılda yüzde 35 büyümüş. Geldiğimiz 3 yıldan bu yana tekstil, giyim, hazır giyim sektörü en çok uğraştığımız sektörlerin başında geliyor. 1 Ekim 2023'te iplik, kumaş, hazır giyim sektörlerinde tamamen orantısal olarak Türkiye'deki üretimi desteklemek ve geliştirmek için bir gümrük vergisinde artırım kararı aldık. Yine bu yıl 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ithalat rejimine göre; özellikle son 3 yılda iplik ve kumaşa göre daha fazla ithalatın arttığı hazır giyim sektöründe ithalatta gözetim fiyatı rakamını iki katına çıkardık. Bunların etkisini görüyoruz. Hazır giyimde de, iplikte, kumaşta, deride, saraciyede, ayakkabıda ithalat geçen yıla göre bu yılın ilk 6 ayı itibariyle daha az. Bizim bütün imkanlarımızla, bu yıl için 45 milyar lira sizlere, hibe desteğimiz var. Bunun 33 milyarı imalat sektörlerine, 12 milyarı hizmet sektörlerine ihracatı artırmak için veriliyor" dedi.

'TÜRKİYE HALEN DÜNYANIN ÖNEMLİ BİR İHRACAT ÜLKESİDİR'

Bakan Bolat, "E- ihracat geçen yıl 5,5 milyar dolara yükseldi. Arkadaşlarımız Avrupa ülkelerine, körfez ülkelerine, Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerine yoğun bir şekilde ihracat yapıyorlar. Biz bakanlık olarak alım heyetleri düzenlerseniz yurt dışından getirdiğiniz organizasyona 6 milyon 165 bin liraya destek veriyoruz. Ticaret heyeti siz düzenlerseniz yurt dışındaki pazarlara, 7 milyon 400 bin lira heyet başına organizasyon desteği veriyoruz. Gelen müşteriler için, alım heyetleri için kişi başına 12 bin 300 lira konaklama desteği veriyoruz. Türkiye halen dünyanın önemli bir üretici ve ihracat ülkesidir. Kendimize güvenmeye devam edelim. Birleşerek güçleneceğiz. Ayrılarak ya da panik halde dağılarak bir şey elde edemeyiz. 31 bin 7 milyar dolar halı ve ev tekstili de dahil tekstil, giyim ihracatı olan bir ülkeyiz. Dünyada 7'inci Avrupa Birliği ülkeleri arasında 3'üncü sıradayız ve Avrupa kıtasında üretimde 1'inciyiz. Olaya sadece bir de ihracat gözüyle bakmayalım. Bizim koskoca bir iç pazarımız var. 86 milyon nüfus giyiniyor, 65 milyon turist geliyor, giyiniyor. O nedenle iç pazarı da kattığımızda ki iç pazarımız ihracatımızdan daha büyük. 75 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. İstihdam bakımından da Bu anlamda tekstil giyim sektörü 1'inci sırada. Evin de güçlü olmayanın, deplasmanda güçlü olması mümkün değildir. Bu ticaretin en önemli kuralıdır. Evinde güçlü olacaksın, deplasmanda da güçlü olacaksın. Onun için başkaları, rakipler sizin gittiğiniz yerlerde evinizde güçlü olmadığınızı bilirlerse, sizi o ülkede çabuk harcarlar. Bunu unutmayalım. Arkanda güçlü bir devlet, güçlü bir hükümet, güçlü bir ekonomi ve sen de kendi evinde güçlüysen, dünyanın her tarafına git, ihracat yap, iş yap, dükkan aç, mağaza aç, bunlar mümkün. Onun için bunlardan korkmayalım, işlerimizi büyütelim. Pazar bütün dünya. Ama şunu unutmayalım, şu anda muazzam bir korumacılık rüzgarları da var ve bu anlamda iç pazarımızı da asla ihmal etmeyelim. Vatandaşımıza makul fiyatlarda kaliteli ürünler alması için çalışalım, bu anlamda rekabet edelim" dedi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ HER FIRSATTA İHRACAT DİYOR'

Bakan Bolat, "Tüketicilerimizin sağlığı, güvenliği, çocuklarımızın gelişmesindeki sağlığı her şeyden önemli ve bu yılın başında da bu e-ithalat konusunda numuneler, modeller, ilaçlar, kitaplar ve bilgisayar parçaları, elektronik parçalar için 30 avro uygulamasını devam ettirdik. Kitaplarda, ilaçlarda bin 500 avro sınırı devam etti. Bilgisayar parçalarında daha da genişlettik. Bilişimle uğraşan tamirat yapan birçok Türkiye'de olmayan parçaların devamını sağladık. Diğer ürünlerde e-ithalat uygulamasına son verdik. Ama memnuniyetle görüyoruz ki, tüketici şikayetleri çok azaldı. Hemen hemen hiç kalmadı. İç piyasada bir canlanma oldu, siparişlerimiz, işlerimiz arttı dediniz. Biz hükümet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta ihracat diyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat bizim 4'lü sac ayağımız. Buna mecburuz ve mahkumuz. Bu anlamda baktığımızda bu son 3 yıl içinde bir döviz krizi olmadı, döviz yetersizliği olmadı, ani devalüasyonlar olmadı. Para piyasalarında, döviz piyasalarında bankacılık sisteminde istikrar var" diye konuştu.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ LİDERLİĞİ OLAN ROL MODEL OLARAK ALINAN BİR ÜLKE KONUMUNDA'

Bakan Bolat, "Zorluklardan, büyük mücadeleler veriyoruz. İçeride enflasyonu düşürme konusunda Ekim 2022'de yüzde 86'ydı, sonra yüzde 39'a indi. Daha sonra Mayıs 2024'te yüzde 66'ydı, yüzde 32'ye kadar geriledik. Enflasyonun düşürülmesi maliyetin artmaması anlamına gelir. Alıcı, tüketici açısından da satın alma gücünü korumak anlamına gelir. Ekonomide büyüme süreci devam ediyor. Son 23 çeyrek demek 6 yıl demek. Ekonomi her çeyrekte büyümeye devam etti. İstihdamımız 20,5 milyondan 2002'de 32,5 milyona yükseldi. Mal ve hizmet ihracatında 396 milyar dolara yükseldik, yıllıklandırılmış milli gelirimiz de 1,6 trilyon dolardan 1 trilyon 639 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimizde 2026 ilk çeyrek sonu itibariyle 3 bin dolarlardan 18 bin 500 dolar civarına geldi. Başka ülkelerin, Latin Amerika'sından Kuzey Amerika'sına, Avrupa'sından Afrika'sına, Rusya, Ukrayna'sından Asya'sına, Orta Doğu'suna, Körfezi'ne varıncaya kadar Türkiye güçlü liderliği olan, istikrarlı, güçlü ekonomisi olan; sanayi ürünleri, hizmet sektörleri, sağlık, eğitim, turizm, lojistik, fuarcılık, danışmanlık, bilişim, teknoloji merkezleri; bütün bunlarla takdir edilen, imrenilen, rol model olarak alınan bir ülke konumunda. Biz buna gittiğimiz her yerde, gördük, şahitlik ettik. E-ihracatı sakın ihmal etmeyelim. Avrupa Birliği ile yoğun bir müzakere halindeyiz. Körfez, Orta Doğu, Kafkaslar, Türki Cumhuriyetler bu konuda önemli, mümbit yerler" ifadelerini kullandı.