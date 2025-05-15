Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı - Son Dakika
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Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı

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Yemen'den fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi. Husilerin saldırıları sonrası hava trafiği durdurulurken; İsrailliler panik içinde kaçıştı.

15.05.2025 23:06
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Yemen'den fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri yükselirken; İsrailliler, büyük panik yaşandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırıları sürüyor. Husilerin fırlattığı balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Kudüs'te siren sesleri yükseldi.

PANİKLE KAÇIŞTILAR

İsrailliler, siren seslerini duymalarının ardından panikle kaçmaya başladı. Başkentteki Ben Gurion Havalimanı'nda ise hava trafiği geçici olarak durduruldu. İsrail ordusu, Husilerin fırlattığı füzenin İsrail hava sahasına girmeden imha edildiğini açıkladı.

Yemen\'den atılan füze Tel Aviv\'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kirker:
    korkak lağm farleri 54 2 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Korkak sırtlanlar, ancak savunmasız kadın ve çocuklara gücünüz yeter. 47 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Beter olsunlar 42 2 Yanıtla
  • n5685244:
    helal olsun Yemen Dünya liderlerin böyle olunur kınamayla değil 38 3 Yanıtla
  • 008294:
    füze atılması önemli değil kaç itraili geberdi o önemli 18 6 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    katil fareler 13 2 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    panik hadi kaçışmıyorlar, ama nasıl kaçarlarsa kaçsınlar Yeter ki kaçsınlar 12 2 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Yine kendileri atmıştır 11 1 Yanıtla
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