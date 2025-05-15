Yemen'den fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri yükselirken; İsrailliler, büyük panik yaşandı.
Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırıları sürüyor. Husilerin fırlattığı balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Kudüs'te siren sesleri yükseldi.
İsrailliler, siren seslerini duymalarının ardından panikle kaçmaya başladı. Başkentteki Ben Gurion Havalimanı'nda ise hava trafiği geçici olarak durduruldu. İsrail ordusu, Husilerin fırlattığı füzenin İsrail hava sahasına girmeden imha edildiğini açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)