Tel Çitte Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

01.03.2026 15:09
Alanya'da tenis kortundaki tel çitin üzerinde mahsur kalan kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tenis kortunu çevreleyen tel çitin üzerinde mahsur kalan kedi, belediye ekibi tarafından kurtarıldı.

Damlataş Caddesi'ndeki Gökkuşağı Parkı içerisinde yer alan bir tenis kortunu çevreleyen tel çitin üzerinde yürüyen kedinin inemediğini görenler, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait sepetli araç gönderildi. Gelen belediye ekibi, tel çitin üzerindeki kediyi sepetli araçla kurtardı. Bu sırada çevredekiler, kurtarma çalışmasını izledi. Kedinin kurtarıldığını görenler alkışla destek verdi. Kedi parka bırakıldı.

Kaynak: DHA

