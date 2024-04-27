'Telgraf otu' çayın filizlenmesini engelliyor - Son Dakika
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'Telgraf otu' çayın filizlenmesini engelliyor

Rize'de çay bahçelerinde çıkan telgraf otu, çayın filizlenmesine engel oluyor. Çay üreticileri, bu otun çaylıkları istila etmesinden dolayı endişeli. Telgraf otunun çay sezonu başlamadan toplanarak yok edilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu bitki çaya zarar veriyor ve işçilerin çay gibi gözükmesinden dolayı yanlışlıkla toplanabiliyor. Telgraf otunun temizlenip imha edilmesi için çeşitli önlemler alınması gerekiyor.

27.04.2024 20:20  Güncelleme: 20:31
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Çayın düşmanı: 'Telgraf otu'

Görünümü çaya benzeyen telgraf otu çayın filizlenmesini engelliyor

RİZE - Mayıs ayında açılması beklenen yaş çay sezonu öncesi çay arazilerinde çıkan Telgraf otu, çayın filizlenmesine engel oluyor.

Rize'de çay bahçelerinde bu otun çok çıkmaya başlaması üzerine çay üreticisi tedirgin olurken, Ardeşen Ziraat Odası Başkanı Turan Kabaoğlu, çaylıkları istila eden Telgraf otunun çay sezonu başlamadan toplanarak yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Bitkinin çaya zarar verdiğini ve işçilerinde çay gibi gözükmesinden ötürü bu otu topladıklarını ifade eden Ardeşen Ziraat Odası Başkanı Turan Kabaoğlu, "Bu bitki bizim çay alanlarımızda istilacı durumda. İsmi telgraf çiçeği diye literatürde geçiyor. Bu bizim çaylıklarımızı neredeyse istila etmiş, kapatacak pozisyona girmiş durumda. Bunu yok etmek için birçok kurum ve kuruluşlarla istişarelerde bulunduk. Bunun tek bir çaresi var o da bunu elle çaylıklarda temizleyip bir poşete koyup imha etmek. Bu kopardığın yaprağından bile ürüyor. Bambaşka bir bitki. Kolay da kurumuyor. Koparıp bıraktığın yerde kendisi köklenip gidiyor. İstilacı bir varlık. Çaylıkların dibine bırakıyorlar. Tekrar üremeye devam ediyor. Bunu topladıktan sonra mutlaka bir poşete koyup poşetin içinde öldürmeye çalışacağız. Hatta çiçeklenmeden tohum saçmadan bunları önceden temizleyip koyacağız ve poşetin ağzını kapatıp güneşle irtibatını kestikten sonra öldürmeye çalışacağız. Aynı çay gibi gözüküyor. Bazen işçiler bunu da çay diye topluyor. Çayın içerisinde gübreyi, mineralleri alıyor ve çayı öldürüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Rize, Çay, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Telgraf otu' çayın filizlenmesini engelliyor - Son Dakika

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