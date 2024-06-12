TEM Otoyolu'nda İp Yüklü Kamyon Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda İp Yüklü Kamyon Kazası: 2 Yaralı

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Çatalca TEM Otoyolu'nda ip yüklü kamyon, yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı. Kazada iki kamyon şoförü de yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kazada kamyondaki malzemeler yola saçıldı, TEM Otoyolu'nda iki şeritte de yoğun trafik oluştu.

12.06.2024 12:21
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Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL Çatalca TEM Otoyolu'nda ip yüklü kamyon, yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı. Kazada iki kamyon şoförü de yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan İp yüklü kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı. Kazada 1 kamyon şoförü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan şoför itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kazada kamyondaki malzemeler yola saçıldı, TEM Otoyolu'nda iki şeritte de yoğun trafik oluştu.

TEM Otoyolu\'nda İp Yüklü Kamyon Kazası: 2 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda İp Yüklü Kamyon Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda İp Yüklü Kamyon Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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