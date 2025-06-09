TEM Otoyolu\'nda Kaza: 7 Yaralı

TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli 'nin Körfez ilçesi geçişinde cipin bariyerlere çarpıp, sürüklendiği kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. F.B. idaresindeki 34 FNC 442 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpıp, sürüklendi. Su kanalına yuvarlanan araçta bulunan 2'si çocuk 7 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 7 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; cipin yoldan çıkıp bariyerlere çarparak takla attığı ve sürüklendiği anlar yer aldı. Ailenin bayram tatili dönüşünde olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, 3 şeritli otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.