TEM Otoyolu'nda Trafik Düzeni Değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEM Otoyolu'nda Trafik Düzeni Değişiyor

01.06.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de TEM Otoyolu Muallimköy-Gebze arası kapalı, trafik D-100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.

KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda yürütülen çalışma kapsamında; Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki kesimde, İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, TEM Otoyolu Gebze Kavşağı ile Dilovası Kavşağı arasındaki üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki bölümde, kuzey yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağı belirtilerek, "Yapılacak çalışmalar nedeni ile; TEM Otoyolu, Ankara-İstanbul yönünde trafiğe tamamen kapatılarak, trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecektir. D-100 Devlet Yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelip, TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı İstanbul yönüne girişler kapalı olacaktır. Bu istikamete gitmek isteyen araçlar öncelikle D -100 Devlet Yolu'nu kullanabilecek veya Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten U dönüşü yapabilecektir. Ayrıca Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip, TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatılacaktır. Bu araçlar, D-100 Devlet Yolu üzerinden İstanbul ve Ankara istikametine gidebilecektir. Çalışmalar, 02.06.2026 Salı günü saat 08.00'den itibaren başlayacak olup 24 saat esasına göre yürütülecektir. Bu nedenle çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemesi yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kocaeli, Ulaşım, Güncel, Trafik, Gebze, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda Trafik Düzeni Değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

13:22
Asensio’dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
Asensio'dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
13:17
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:31:25. #7.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda Trafik Düzeni Değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.