TEM Yolu\'nda Zincirleme Kaza

TEM yolunun Kocaeli geçişi Ankara istikametine 2 cip, 2 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM yolu Ankara istikameti Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Aynı istikamete seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 2 cip, 2 otomobil ve 1 TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimsenin yaralanmadığı tespit edildi. Kaza nedeniyle 3 şeritli otoyol jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak verildi. Ankara istikametinde oluşan trafik, araçların yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
