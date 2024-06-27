TEMFED Başkanı: Kiralarda yüzde 25 sınırının kaldırılması piyasada ekstra bir etki yaratmayacak

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Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, kiralarda yüzde 25 sınırından önce de yasal bir düzenlemenin olduğunu belirterek, "1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25 sınırının kaldırılmasının piyasada ekstra bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Bundan sonra da en makul olan yöntem enflasyon ortalamasıdır." dedi.

Fahiş yükselişler nedeniyle 2022'de konut kiralarının artış oranlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti. Uygulama 2023'te bir yıllığına uzatıldı. Söz konusu süre 1 Temmuz'da sona erecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin yeniden uzatılmasına ilişkin bir çalışmaları olmadığını söyleyerek, bu sürenin uzatılmayacağı sinyalini vermişti.

TEMFED Başkanı Taylan, AA muhabirine, uygulamanın etkilerine ve 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrasında İstanbul, Ankara, Mersin gibi birçok şehrin yoğun göç aldığını hatırlatan Taylan, bazı fırsatçıların da bundan yararlanarak kiraları anormal şekilde yükselttiğini söyledi.

Taylan, "Şu an hangi vatandaşımız, hangi tipte konut arıyorsa Türkiye'nin her yerinde bu ihtiyacını kiralık olarak karşılayabilir. 7-8 ay önce buna sahip değildik." dedi.

"Kiralarda sıkıntı olacağı algısını yaratmak doğru olmaz"

Talep fazlalığının ortadan kalktığını vurgulayan Taylan, şu an "kiralarda sıkıntı olacağı" algısını yaratmanın doğru olmayacağını ifade etti.

Taylan, yüzde 25 sınırından önce de bir yasal düzenleme uygulandığını anımsatarak, geçmiş yıllarda kira artışlarının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ortalaması alınarak yapıldığını anlattı.

Taylan, "1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25 sınırının kaldırılmasının piyasaya ekstra bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Bundan sonra da en makul olan yöntem enflasyon ortalamasıdır. Enflasyon şartlarına göre yıllık TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasının kira artışlarına yansıdığı anda ev sahipleri ve kiracılar çok karşıya karşıya gelmeden bu süreci geçirirler." diye konuştu.

Ev sahipleri ve kiracılara uyarılarda bulunan Taylan, tarafların Ticaret Bakanlığından da yetki belgesi almış yasal ofisler aracılığıyla kira sürecini yürütmelerinin faydalı olacağını dile getirdi.

Taylan, konut sayısının artırılmasının önemine de dikkati çekerek, "Özellikle alt ve orta gelir grubuna konut üretmek bizim gelecek için de en önemli şiarımız olmalıdır." dedi.