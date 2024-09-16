Temizlik İşçisi Kudret Bozkurt’a Teşekkür Belgesi - Son Dakika
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Temizlik İşçisi Kudret Bozkurt’a Teşekkür Belgesi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden temizlik işçisi Kudret Bozkurt’a teşekkür belgesi verdi. Cüzdanın içinde manevi değeri yüksek fotoğraflar yer alıyordu.

16.09.2024 11:58  Güncelleme: 12:55
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyenin temizlik işçisi Kudret Bozkurt'a, bulduğu cüzdanı sahibine teslim ettiği için teşekkür belgesi takdim etti.

Olay, Safranbolu'nun hareketli caddelerinden Sadri Artunç'ta gerçekleşti. Kudret Bozkurt, belediyenin temizlik işlerini yürütürken, yolda unutulmuş bir cüzdan buldu. İçinde kişisel belgeler ve para bulunan cüzdan Bozkurt tarafından halk masasına teslim edildi. Halk masası personelleri tarafından ulaşılan cüzdan sahibi öğretmen Musa Alpboğa ise yaşadığı mutluluğu Bozkurt ve halk masası personelleri ile paylaştı. Cüzdanın içerisinden manevi değerinden daha çok eşi ve çocuklarının bir kopyası daha olmayan fotoğraflarının bulunduğunu aktaran Alpboğa bu davranışından dolayı temizlik işçisi Bozkurt'a teşekkür etti.

Başkan Köse, olayın ardından Kudret Bozkurt ve cüzdanı birlikte teslim ettiği mesai arkadaşı Murat Güllüoğlu'nu makamında kabul etti. Köse, "Kudret Bozkurt'un göstermiş olduğu bu dikkatli ve dürüst davranış, Safranbolu'nun değerlerini yüceltmekte ve toplumsal sorumluluk bilincini artırmaktadır. Bu tür davranışların, toplumumuzda olumlu bir etki yarattığını ve diğer vatandaşlara örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz. Kudret Bozkurt, bu tutumuyla hepimize örnek oldu. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Teşekkür belgesini kabul eden Kudret Bozkurt ise, "Bu tür davranışların toplumsal normlar içinde yer bulması beni çok mutlu ediyor. Cüzdanı bulduğumda, sahibine teslim etmek en doğru hareketti ve bu davranışımın takdir edilmesi, benim için büyük bir onur. Başkanımıza ve Safranbolu halkına teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Temizlik İşçisi Kudret Bozkurt’a Teşekkür Belgesi - Son Dakika

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