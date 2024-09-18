Temizlik İşçisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaldırımdaki otları temizleyen belediye işçisi, aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Paşabayır Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyreden A.N.Y. (25) idaresindeki 10 ALY 070 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Kaldırım taşları arasındaki yabani otları biçen Bandırma Belediyesi temizlik işleri çalışanı Halil Durmaz'a (31) çarpan araç devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, 2 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.