Tendürek Dağı Turizme Kazandırılmayı Bekliyor - Son Dakika
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Tendürek Dağı Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Tendürek Dağı Turizme Kazandırılmayı Bekliyor
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Ağrı ile Van sınırındaki Tendürek Dağı, krater gölü ile turizme açılmayı bekleyen doğal bir hazine.

Ağrı ile Van sınırında bulunan Tendürek Dağı'ndaki krater ile krater gölü, keşfedilmeyi ve turizme kazandırılmayı bekliyor.

Ağrı'nın Diyadin ve Doğubayazıt ilçeleri ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı, volkanik yapısı ve coğrafi özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Volkanik dağın 3 bin 500 rakımlı zirvesindeki krater ve doğusunda yer alan krater gölü, çevresindeki doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Ağrı Valiliğince bir süre önce yapılan "Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası"na da ev sahipliği yapan Tendürek Dağı, zorlu coğrafyası ve kar örtüsüyle güzel görüntüler oluşturuyor.

"'Terörsüz Türkiye' burayı turizme kazandıracak"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alperen Kayserili, AA muhabirine, Türkiye'de lav akışının en son 1855'te Tendürek Dağı'nda gerçekleştiğini söyledi.

Lavların geniş bir alana yayıldığını belirten Kayserili, şöyle konuştu:

"Krater gölü dediğimiz zaman Türkiye'de aklımıza Nemrut Krater Gölü geliyor. Tendürek'te de Küçük Tendürek olarak adlandırdığımız 3 bin 200 metre yüksekliğe sahip olan kraterde de bir krater gölü mevcut. 'Terörsüz Türkiye' süreci biraz daha güç kazanırsa inşallah buraların da yakın zamanda turizme kazandırılacağı gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bunun için de büyük bir ümit içerisindeyiz."

Kayserili, Büyük Tendürek ve Küçük Tendürek kraterlerinin görülmeye değer olduğunu ve daha fazla bilinmesi gerektiğini anlattı.

"Acaba Tendürek Dağı'nda bizleri korkutacak bir şey var mı?"

Üniversite olarak Tendürek Dağı ile ilgili önemli bir projenin içerisinde olduklarına işaret eden Kayserili, şöyle devam etti:

"Farklı birim gruplarından oluşan bir yapı meydana getirmeye çalışıyoruz. Bunun içerisinde coğrafyacılar, kimyacılar, biyologlar, moleküler biyologlar, iş sağlığı güvenliği uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları ve dağcılık gibi farklı branşlardan uzmanları bir araya getirip bir proje yapma hazırlığı içerisindeyiz. Yapacağımız bu proje ile 'Acaba Tendürek Dağı'nda bizleri korkutacak bir şey var mı, yoksa dağ normal seyrinde mi?' sorusuna cevap arayacağız. Bunu tespit edebilmek için hem kimyasal anlamda sülfür ve karbondioksit oranlarını tespit etmeye, sismik hareketleri takip etmeye çalışacağız. Bu projeyle Ağrı için 'Tendürek Dağı'nda risk var mıdır yok mudur' sorusuna cevap vereceğiz. Temennimiz riskin olmadığı yönünde olacaktır diye tahmin ediyorum."

Ağrı sınırları içerisinde Süphan, Tendürek, Ağrı Dağı gibi volkanik dağlar olduğunu vurgulayan Kayserili, bunların dağcılık turizmi açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tendürek Dağı Turizme Kazandırılmayı Bekliyor - Son Dakika

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