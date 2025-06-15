Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırım Derneği Heyetini Ağırladı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ataç, Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen ile derneğin MacEwan Üniversitesi Ukrayna Kaynak ve Geliştirme Merkezi, Kanada Yerli Hakları Girişimler Ofisi, Alberta Üniversitesi Kanada Ukrayna Çalışmaları Enstitüsü, Yerli Halklar Çalışmaları Fakültesi, ?ODTÜ, Kırım Tatar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği, Kırım Tatar Milli Meclisi'nden misafirlerini ve Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Gündoğdu'yu konuk etti.

Şen, ziyarette Ataç'a yeni araştırmaları ve girişimleri desteklemek amacıyla misafir olarak gelen kurumların ortaklığıyla oluşturulan ve Türkiye'de düzenlenecek "Kırım Tatar ve Kanada Yerli Haklar Araştırma Perspektifleri Transatlantik Çalıştayları" ile ilgili bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç da Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalara ilişkin konuklarına bilgi verdi.

Ziyaret, Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binası içerinside yer alan Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerinin gezilmesinin ardından son buldu.