Tepebaşı Belediyesi'nden Kapsamlı Sosyal Hizmetler

Tepebaşı Belediyesi, yılın ilk üç ayında sağlık ve sosyal destek alanlarında ürettiği hizmetlerle dikkati çekti.

Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde bulunan Alzheimer konukevlerinde 340 hasta yatılı olarak hizmet alıyor. Alzheimer konukevlerindeki hastalar; doktor, hemşire ve diğer yardımcı personel tarafından sürekli takip edilerek 7/24 kontrol altında tutuluyor. Alzheimer hastası olan aileler de hem hastaları için güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamış hem de kendi sosyal yaşamları için zaman yaratmış oluyor.

Dil ve Konuşma Terapisi ile destek

Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi'nde üç ayda 123 kişiyle toplam 535 seans gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Alzheimer konukevlerinde kalan vatandaşlar da unutulmadı; Alzheimer hastalarına yönelik 182 seans düzenlenerek önemli bir destek sağlandı.

Gökkuşağı Kafeler, Sosyal Yaşam Merkezi ve montaj atölyelerinde ise toplam 204 özel birey aktif olarak hizmet alıyor ve üretime katılıyor. Bu süreçte iki aile ve bir bireye psikolojik destek sağlanırken, bir özel birey de dil ve konuşma terapisi hizmetinden yararlanıyor.

Bilimsel ölçüm ve danışmanlık hizmetleri

Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi'nde 72 başvuru değerlendirilirken, 55 test uygulandı. 66 kişiye birebir danışmanlık hizmeti verildi. Ayrıca düzenlenen bir eğitim programından 35 vatandaş faydalandı.

Kadın Danışma Merkezi'nde 70 görüşme gerçekleştirilerek kadınların yanında olunmaya devam edildi. İki vatandaşa hukuki destek sağlanırken, 43 kişi beslenme danışmanlığı hizmeti aldı. Düzenlenen yedi eğitim programına ise toplam 156 kişi katıldı.

Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde aktif, sağlıklı ve güvenli hayat

Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde 177 vatandaş yaşamını sürdürüyor. Merkezde 29 sosyal etkinlik düzenlenirken, bireysel görüşmeler, fizik tedavi uygulamaları, muayeneler ve acil müdahaleler kesintisiz şekilde devam ediyor. Özbakım hizmetleri de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırıyor.

Evde sağlık hizmetleri ile kapsamlı destek

Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri kapsamında 143 kişiye evde sağlık bakımı sunuldu. Altı kez bilgilendirme ve yönlendirme yapılırken, 20 vatandaşa tıbbi malzeme, 52 vatandaşa yardımcı araç desteği verildi. 59 kişi fizyoterapi hizmeti aldı. Hastaneye ulaşım 146 kez sağlanırken, 18 kez refakat hizmeti verildi. TEBEV ekipleri toplam 1054 ziyaret gerçekleştirirken, 29 sosyal etkinlik düzenledi. 93 vatandaşa gıda desteği sağlandı, 188 kez ev temizliği hizmeti verildi.

Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde 64 kişiyle toplam 135 görüşme yapıldı. Ayrıca dokuz çift ile 22 görüşme gerçekleştirilerek aile içi iletişim desteklendi.

Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nde yer alan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde 679 çocuk taramadan geçirilirken; 297 çocuk tedavi edildi. 127 çocuğa psikolojik destek sağlanırken, toplam 156 görüşme gerçekleştirildi.

"Belediyecilik sadece asfalt dökmek, kaldırım yapmak, çöp toplamak değildir"

Ataç, "Belediyecilik sadece asfalt dökmek, kaldırım yapmak, çöp toplamak değildir; bunlar zaten bir belediyenin asli görevleridir. Bizim için asıl önemli olan, vatandaşlarımızın her birine dokunabilmek, onların yaşam kalitesini yükseltebilmek ve sosyal belediyeciliğin gücünü gösterebilmektir. Sağlık bir haktır ve biz bu hakkı herkesin ayağına kadar götürüyoruz. Çocuklarımızın diş sağlığından deneyimli vatandaşlarımızın evde bakımına; özel bireylerimizin üretim ve sosyal yaşam alanlarından kadınlarımızın psikolojik ve hukuki destek ihtiyaçlarına kadar her noktada varız. Amacımız, Tepebaşı'nda yaşayan herkesin kendini değerli hissettiği, güvende olduğu ve yaşamdan keyif aldığı bir kent yaratmaktır" sözleriyle hizmetlerin kapsamını ve önemini vurguladı.