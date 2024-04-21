Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan\'ı Kutluyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, 27 Nisan Cumartesi günü düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak.

Tepebaşı Belediyesi, 27 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak etkinliklerle, 23 Nisan coşkusunu kente yayacak. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nın ev sahipliği yapacağı kutlamalar, İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nın vereceği konser ile başlayacak. Konserin ardından halk oyunları, bale, modern dans, ritim, tekvando, aikido, cimnastik gösterileri yapılacak. Oyunlar kapsamında ise Tepebaşı Belediyesi rekreasyon biriminin etkinlikleri ve rekreatif oyunlar katılımcılar ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, tüm Eskişehirlileri 27 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak etkinliklere katılmaya ve 23 Nisan coşkusunu paylaşmaya davet etti.