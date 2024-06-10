Tepebaşı Belediyesi Bahar Dönemi Kursları Gösteriyle Son Buldu

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'nde gerçekleşen bahar dönemi kursları, Behiç Erkin Spor Kompleksi'nde düzenlenen gösteri ile sona erdi.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz'ın da katıldığı bahar dönemi kursları kapanış gösterisinde, kursiyer çocukların hazırladığı modern dans ile Artvin, Üsküp, Harmandalı ve Kafkas yörelerine ait halk oyunları büyük alkış alırken; yetişkinlerin hazırladığı Latin dans, Karadeniz, Harmandalı, Üsküp ve Kırklareli yöresine ait halk oyunları da büyük beğeni topladı.

Gösteri, kursiyerlere katılım belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.