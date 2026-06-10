Tepebaşı Belde Evleri'nde yıl sonu sergisi coşkusu

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nin kadın kursiyerleri, yıl boyunca hazırladıkları eserleri yıl sonu sergilerinde beğeniye sundu. Sıraevler, Şarhöyük ve Mustafa Kemal Paşa Belde Evleri'nde açılan sergilere katılan Belediye Başkan Ahmet Ataç, kursiyerlerle bir araya gelerek eserleri inceledi.

Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların sosyal yaşama katılımını artırmak, üretim becerilerini desteklemek ve mahallelerde dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla hizmete sunduğu Belde Evleri, yıl sonu sergileriyle kursiyerlerin emeğini görünür kılmaya devam ediyor.

Sıraevler, Şarhöyük ve Mustafa Kemal Paşa Belde Evleri'nde yıl boyunca farklı branşlarda eğitim alan kadın kursiyerler, el emeği çalışmalarını düzenlenen sergilerle vatandaşların beğenisine sundu.

Sergilere Başkan Ataç da katılarak, kursiyerlerle bir araya geldi. Ataç, eserleri inceleyerek kursiyerleri ve eğitmenleri emekleri dolayısıyla tebrik etti.

Sergilerde; giyim, ev mefruşatı, kağıt rölyef, örgü, takı tasarım, sepet örücülüğü, amigurumi, punch, çini, minyatür kilim, oyuncak tasarım, dantel anglez ve tutkal hamuru şekillendirme gibi pek çok alanda hazırlanan çalışmalar yer aldı. Kursiyerlerin yıl boyunca büyük emekle ortaya koyduğu ürünler, ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü.

ÜÇ BELDE EVİ'NDE 690 KURSİYER EĞİTİM ALDI

Sıraevler Belde Evi'nde toplam 117 kursiyer; giyim, ev mefruşatı, kağıt rölyef, örgü, takı tasarım, takı sepet örücülüğü, diksiyon ve ses eğitimi, Kur'an-ı Kerim meali ve tecvitli Kur'an okuma kurslarına katıldı. Şarhöyük Belde Evi'nde ise toplam 262 kursiyer; giyim, örgü, ev mefruşatı, tecvitli Kur'an, amigurumi ve kağıt rölyef kurslarında eğitim aldı. Ayrıca Belde Evi bünyesinde oluşturulan oyun beceri grubundan 15 çocuk yararlandı. Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nde de toplam 311 kursiyer; kağıt rölyef, örgü, Kur'an meali, kağıt takı sepet örücülüğü, ev mefruşatı, giyim, İngilizce, punch, tutkal hamuru şekillendirme, minyatür kilim, tecvitli Kur'an, çini, amigurumi, oyuncak tasarım, dantel anglez, pilates ve okuma yazma kurslarına katılarak yıl boyunca üretim yaptı.

"BELDE EVLERİ KADINLARIN EMEĞİNİ BÜYÜTÜYOR"

Sergilerde kursiyerlerle sohbet eden Ataç, Belde Evleri'nin Tepebaşı'nda yalnızca kurs verilen mekanlar olmadığını, kadınların sosyal yaşama katıldığı ve ürettiği önemli merkezler olduğunu belirtti. Ataç, "Belde Evlerimiz bizim en kıymetli sosyal belediyecilik çalışmalarımızdan biri. Burada kadınlarımız sadece bir kursa katılmıyor; yeni beceriler kazanıyor, üretiyor, sosyalleşiyor, dayanışmayı büyütüyor. Her bir eserde emek, sabır ve alın teri var. Kadınların hayata daha güçlü katılması, kendi yeteneklerini keşfetmesi ve mahallelerinde dayanışma ortamı kurması bizim için çok değerli. Bu güzel çalışmalarda emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak kadınların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kadının olduğu yerde üretim vardır, emek vardır, estetik vardır, dayanışma vardır. Biz de Tepebaşı'nda bu anlayışı büyütmek için çalışıyoruz. Belde Evlerimiz, kadınların kendilerini ifade edebildiği, öğrendiği, öğrettiği ve güçlendiği yaşam alanlarıdır. Bu tablo bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

KURSİYERLERDEN BELDE EVLERİ'NE TEŞEKKÜR

Kursiyer kadınlardan bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Özlem Özer: "Sıraevler Belde Evi'nde mefruşat ve dikiş kurslarına katıldım. Burada arkadaşlarımızla birlikte çok güzel zaman geçirdik; eğlendik, güldük, dertleştik, yeteneklerimizi keşfettik ve birbirimize destek olduk. Bu yüzden Belde Evleri bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Burada hem eğitmenlerimiz hem de kursiyerler büyük emek veriyor. Herkesi Belde Evleri'ne bekliyoruz."

-Gonca Özgürt: "Belde Evimizde, hocamız Aysun Ünlüce Tunay ile birlikte rölyef çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sene boyunca çok emek harcadık, çabaladık, çalışmalarımızı ince ince işledik. Hem hocamızdan hem de Belde Evlerimizden çok memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

-Nuran Kurtdemir: "Bu kurslara 24 yıldır katılıyorum. Bu yıl yeniden dikiş kursuna geldim. Boşta kalmaktansa burada dikiş dikmek, üretmek bizim için çok güzel. Sergimizde yer alan çalışmalarımız da bunun bir sonucu. Hocamız elinden geldiğince bize her şeyi öğretmeye çalıştı, biz de öğrendiklerimizi emekle ortaya koyduk. Burada olmaktan çok mutluyuz. Vaktimizi bu şekilde değerlendirmek her zaman çok kıymetli. Herkesin bu kurslara gelmesini isterim."

HASAN ALİ YÜCEL BELDE EVİ'NDE DE KURSİYER BULUŞMASI

Yıl sonu etkinlikleri kapsamında Hasan Ali Yücel Belde Evi'nde de kursiyer buluşması gerçekleştirildi. Kursiyerlerle bir araya gelen Ataç, Belde Evleri'nde yürütülen çalışmaların mahalle kültürünü güçlendirdiğini, kadınların yaşamına dokunan her hizmetin kent yaşamına da değer kattığını ifade etti.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Belde Evleri'nde yeni dönem kurslarının da kadınların talepleri ve mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanmaya devam edeceğini bildirdi.