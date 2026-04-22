Tepebaşı Belediyesi, Çok Yönlü Projelerle Çocukların Sağlıklı Gelişimine Katkı Sunuyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği çok yönlü projelerle çocukların sağlıklı, mutlu ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor. Eğitimden sağlığa, sanattan spora kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar sayesinde çocuklar, geleceğe daha güçlü adımlarla hazırlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Muayeneye gelen çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor bir yandan da sağlıklı dişlere kavuşuyor. Merkezde, 4-18 yaş grubu çocuklar için de psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi, acil müdahale ve tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri de altı ayrı noktada çocukların gelişimi için uzmanlar eşliğinde hizmet veriyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ilki 2018 yılında faaliyete geçirilen merkezler, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde 36-68 ay arası çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir hizmet anlayışı ile eğitim veriyor. İsmail Hakkı Tonguç, Canan-Şükran Şeker, Sabiha Gökçen, Hüsniye-Recep Uçkan, Aşağı Söğütönü ve Yarbay Hüseyin Vecihi Erken Çocukluk Merkezleri çocuklar için huzurlu ve nezih bir ortamda hizmet sunuyor.

Hem eğleniyor hem öğreniyorlar

Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri'nin yanı sıra 3-4 yaş çocuklar için Belde Evleri ve Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde düzenlenen oyun grupları da ilgi görüyor. Hasan Ali Yücel Belde Evi, Hedef Batıkent Belde Evi, Muttalip Belde Evi, Şarhöyük Belde Evi, Yeşiltepe Belde Evi ve Fevzi Çakmak Belde Evi ile Özdilek Sanat Merkezi, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi ile Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar, uzman eğitmenler gözetiminde hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Çocuklar geleceğe emin adımlarla ilerliyor

Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi de 9 derslik, 3 etüt salonu ve 1 tane de çok amaçlı salonu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenleniyor. Merkeze gelen öğrenciler, okulda edindikleri bilgileri burada pekiştirirken; LGS ve üniversite hazırlıklarını da gerçekleştiriyor. Matematikten, fen bilimlerine, sosyal bilgilerden, Türkçe ve İngilizce'ye kadar birçok alanda verilen eğitimler, çocukların geleceğe daha emin adımlarla ilerlemelerini sağlıyor.

Matematik artık korkulan bir ders olmaktan çıktı

Tepebaşı Belediyesi'nin her yaştan bireyi matematiğin dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan Matematik Evi, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme metotlarıyla matematiği sevdiriyor. 2018 yılında kapılarını açan Matematik Evi, 2'nci sınıf seviyesinden itibaren her yaş grubuna hitap eden kurslarıyla dikkati çekiyor. Merkezde verilen eğitimlerde öğrenciler, klasik öğretim anlayışının ötesine geçilerek, matematiği eğlenerek ve uygulayarak öğrenme fırsatı buluyor. Eğlenceli matematik anlayışıyla hazırlanan kurslar, katılımcıların matematiğe olan bakış açısını olumlu yönde değiştiriyor.

Sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanıyorlar

Çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla spor faaliyetleri de sürdürülüyor. Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi, Behiç Erkin Spor Kompleksi ve Yunus Emre Spor Tesisleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda düzenlenen yüzme, basketbol, futbol, voleybol, tenis, futsal, satranç, cimnastik gibi birçok alanda düzenlenen kurslar sayesinde çocuklar hem spor yapıyor hem de sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanıyor.

İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası

Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın öncülüğünde 2015 yılında hayata geçirilen Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ise eğitim çalışmalarına ve konserlerine devam ediyor. Uzman müzik eğitmenleri eşliğinde yüz yüze eğitimlere katılan çocuklar, müzik bilgilerini geliştirmelerinin yanı sıra enstrüman çalmayı da öğreniyor. Çocuklara karşılıklı saygı, anlayış, farklılıkları kabullenme gibi kavramları kazandırmayı da hedeflenen orkestra, kurulduğu günden bu yana giderek büyürken, birbirinden başarılı konserlere imza atması ile dikkati çekiyor. Büyük ölçekli konserlerde de dinleyici karşısına çıkan çocuklar; Fazıl Say, Şefika Kutluer, Rengim Gökmen, Gülsin Onay, Efdal Altun gibi birçok usta ile de aynı sahneyi paylaştı. Çocuklar ayrıca birçok şehir dışı olmak üzere yurtdışında da konserler verdi, uluslararası ölçekte başarılar elde etti.

"Çocuklarımızın hayatına dokunan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çocuklara yönelik hayata geçirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocukların her alanda desteklenmeye devam edeceklerini belirtti. Ataç, "Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi bizim en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda eğitimden sağlığa, sanattan spora kadar pek çok alanda projeler geliştiriyoruz" diye konuştu.

Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin önemine de değinen Ataç, "Koruyucu hekimlik anlayışıyla hizmet veren polikliniğimizde, çocuklarımızın erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazanmasını sağlıyoruz. Tamamen ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmet ile onların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarına katkı sunuyoruz. Çocuklarımızın kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda, korkmadan tedavi olmalarını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri'nden kültür ve sanat faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını kaydeden Ataç, "Kentimizin farklı noktalarında hizmet veren merkezlerimizde çocuklarımız huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alıyor. Oyun gruplarından sanat atölyelerine, akademik destek programlarından spor faaliyetlerine kadar birçok alanda onların gelişimine katkı sağlıyoruz" dedi.

Ataç sözlerini, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için üretmeye, onların hayatına dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımıza yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır" ifadeleriyle sonlandırdı.