Tepebaşı Belediyesi İklim Akademi Eğitimleri'nin 6'ncı Dönemi Gerçekleşti - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi İklim Akademi Eğitimleri'nin 6'ncı Dönemi Gerçekleşti

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Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen İklim Sözcüleri ile İklim Akademi eğitimlerinin 6'ncısında iklim ve enerji konuları derinlemesine ele alındı. Katılımcılar, enerji verimliliği ve yenilebilir enerji üzerine çözümler geliştirdi.

24.11.2024 13:38  Güncelleme: 14:16
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimleri'nin 6'ncısında, iklim ve enerji konuları ele alındı.

Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliği özelinde pek çok konunun derinlemesine ele alındığı İklim Akademi eğitimlerine Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda devam ediyor. Belediye'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Tepebaşı İklim Sözcüleri" programı kapsamında düzenlenen 'Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri ile İklim Akademi eğitimlerinin 6'ncısı yapıldı. İklim & Enerji Okuryazarlığı başlığı altında gerçekleşen eğitimde, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Eskişehir Şubesi üyeleri tarafından iklim ve enerji konuları ele alındı. Eğitim kapsamında grup çalışmaları da yapıldı.

Eğitimde EMO Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Şakar'ın açılış konuşmasının ardından sunumlara geçildi. EMO Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı Salih Eğerci, EMO Şubesi'nden İsmail Akkuş, Murat Gümüşel, Özgür Önpeker, Orhan Varol ve Emre Fidan tarafından iklim ve enerji konularında sunum yaptı. Sunumların ardından ise grup çalışmaları yapıldı. Grup çalışmalarında "binalarda enerji verimliliği, sanayide enerji verimliliği, elektrikli araçlar, yenilebilir enerji ve iklim krizini aşmak için izlenmesi gereken politikalar" konularında çözüm önerileri hazırlandı. Hazırlanan önerilerin eğitim sonunda sunumu gerçekleşti. Tepebaşı İklim Sözcülerinin iklim konusuna daha hakim olabilmeleri ve kendilerini bu konuda daha iyi ifade edebilmeleri için düzenlenen eğitime dışarıdan da faydalanmak isteyenler için katılımlar kabul edildi.

Tepebaşı Belediyesi İklim Akademi Eğitimleri\'nin 6\'ncı Dönemi Gerçekleşti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi İklim Akademi Eğitimleri'nin 6'ncı Dönemi Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi İklim Akademi Eğitimleri'nin 6'ncı Dönemi Gerçekleşti - Son Dakika
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