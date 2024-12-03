Tepebaşı Belediyesi'nde Çocuk Hakları Vurgusu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nde Çocuk Hakları Vurgusu

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Tepebaşı Belediyesi aralık ayı meclis toplantısına erken çocukluk oyun merkezlerinden minikler katılarak, çocuk haklarına dikkat çekti. Hazırladıkları dövizlerle 'Özgürce oynamak benim hakkım' gibi ifadelerle destek verdiler.

03.12.2024 13:34  Güncelleme: 14:27
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi aralık ayı meclis toplantısına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren erken çocukluk oyun merkezleri bünyesindeki minikler, çocuk haklarına dikkat çekti.

Tepebaşı Belediye Meclisi aralık ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki erken çocukluk oyun merkezlerindeki çocuklar da katıldı. Minikler, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırladıkları "Özgürce oynamak benim hakkım, çocuğum haklarım var, sevilmek benim hakkım" yazılı dövizlerle katıldıkları toplantıda, çocuk haklarına dikkat çekti.

Çocuklar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve tüm meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Toplantıda ayrıca çocuk haklarının anlatıldığı kısa bir video da izletildi.

Çocukların meclisten ayrılmalarının ardından görüşülen gündem maddeleri, ilgili komisyonlara havale edildi.

Tepebaşı Belediyesi\'nde Çocuk Hakları Vurgusu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nde Çocuk Hakları Vurgusu - Son Dakika

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