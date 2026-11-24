(ERSKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin erkek yönetici ve çalışanları, kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklerin sorumluluğunu ortaya koyan "Şiddetsiz Yaşam ve Eşitlik İçin Ortak Sorumluluk Metni"ni kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'de bir kamu kurumu ve yerel yönetim bünyesinde erkekler tarafından ilk kez imza altına alınan metni, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç imzaladı.

Tepebaşı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla erkeklerin şiddetle mücadeledeki sorumluluğuna dikkati çekmek amacıyla program düzenledi. Belediye bünyesindeki erkek yönetici ve çalışanların taahhütlerini içeren "Şiddetsiz Yaşam ve Eşitlik İçin Ortak Sorumluluk Metni", Belediye Meclis Üyesi Baturay Özkan tarafından okunarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğuna dikkati çekilen metinde, erkeklerin cinsiyetçi kalıpları ve eril dili sorgulaması, şiddeti olağanlaştıran tutumlara sessiz kalmaması ve eşitliği yaşamın her alanında gözetmesi gerektiği vurgulandı.

Programda konuşmaların ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, erkeklerin şiddetle mücadeledeki sorumluluğunu kurumsal bir taahhüde dönüştüren metni imzaladı. Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumu ve yerel yönetim bünyesinde erkeklerin sorumluluğuna ilişkin bu kapsamda bir metnin imza altına alındığı belirtildi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET, TOPLUMUN TAMAMINI İLGİLENDİREN CİDDİ BİR İNSAN HAKLARI İHLALİDİR"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bugün kadınların eşit, özgür ve güven içinde yaşayabildiği bir toplum için bir aradayız. Kadına yönelik şiddete karşı sesimizi yükseltiyor, şiddetsiz yaşamın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu söylüyoruz. Kadına yönelik şiddet, toplumun tamamını ilgilendiren ciddi bir insan hakları ihlalidir. Şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve dijital biçimleri var. Tehdit, aşağılama, takip, kontrol ve taciz de şiddettir. Hiçbir şiddeti 'kıskançlık', 'öfke' ya da 'aile meselesi' diyerek mazur göremeyiz."

"ERKEKLER OLARAK BİZİM DE SORUMLULUK ALMAMIZ GEREKİYOR"

Şiddetle mücadelede erkeklerin de sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Ataç, şöyle devam etti:

"Şiddetle mücadele kadınların tek başına taşıyacağı bir yük değildir. Kadınlar yıllardır eşitlik ve yaşam hakkı için mücadele ediyor. Erkekler olarak bizim de sorumluluk almamız gerekiyor. Kendi sözümüzü ve davranışlarımızı sorgulamalıyız. Cinsiyetçi dile, ayrımcı söylemlere ve şiddeti olağanlaştıran tutumlara sessiz kalmamalıyız. Kadın-erkek eşitliği, demokratik bir toplumun temelidir. Eşitliği ailede, işte, sokakta ve karar alma süreçlerinde hayata geçirmeliyiz. Çocuklarımızı eşitliğin, saygının ve şiddetsiz iletişimin değer gördüğü bir anlayışla yetiştirmeliyiz. Bugün 'Şiddetsiz Yaşam ve Eşitlik İçin Ortak Sorumluluk Metni'ni imzaya açıyoruz. Bu metin, erkeklerin sorumluluğunu açıkça ortaya koyuyor. Türkiye'de ilk kez, erkeklerin bu konudaki sorumluluğunu bu kadar kapsamlı ve açık biçimde ortaya koyan bir metni yerel yönetim olarak imza altına alıyoruz. Bu adımın kentimizde ve ülkemizde yeni bir farkındalık ve dayanışma yaratmasını diliyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak eşit ve şiddetsiz bir yaşam için çalışmayı sürdürüyoruz."

Ataç, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınları saygıyla anarak onların anısını yaşatmanın şiddetsiz bir yaşam için sorumluluk almaktan geçtiğini ifade etti.

"ŞİDDETİ OLAĞANLAŞTIRAN İFADELERE SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Belediye Meclis Üyesi Baturay Özkan'ın okuduğu "Şiddetsiz Yaşam ve Eşitlik İçin Ortak Sorumluluk Metni"nde şu ifadelere yer verildi:

"Bugün burada, kadına yönelik şiddete karşı ortak sorumluluğumuzu ifade etmek ve eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşam talebini birlikte yükseltmek için bulunuyoruz. Fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve dijital şiddetin hiçbir biçimi kabul edilemez. Şiddeti özel yaşamın konusu sayan, görmezden gelen ya da çeşitli gerekçelerle mazur gösteren yaklaşımlar, eşitsizliğin sürmesine yol açar. Şiddeti besleyen cinsiyetçi kalıpları ve eril dili sorgulamak, biz erkeklerin sorumluluğudur. Kadınların yaşamı, tercihleri ve sözleri üzerinde denetim kurmayı normalleştiren tutumları değiştirmek de bu sorumluluğun bir parçasıdır. Ayrımcı söylemlere, cinsiyetçi şakalara ve şiddeti olağanlaştıran ifadelere sessiz kalmayacağız. Kadınları suçlayan ve şiddetin sorumluluğunu kadınlara yükleyen yaklaşımları kabul etmeyeceğiz. Eşitliği ailede, işte, kamusal alanda ve yaşamın bütününde gözeterek sorumluluklarımızı paylaşacağız."

"ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ"

Metinde, şiddetle mücadelede dayanışmanın önemine vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

"Şiddete tanık olduğumuzda, kişilerin güvenliğini gözeterek destek olacak ve gerekli kurumlara başvuru yollarını güçlendireceğiz. Herkesin eşit haklara sahip olduğu, özgürce karar verebildiği ve güven içinde yaşayabildiği bir toplum için dayanışmayı büyüteceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunacağımıza, şiddeti üreten tutum ve söylemleri değiştirmek için sorumluluk alacağımıza ve şiddetsiz bir yaşam için birlikte mücadele edeceğimize söz veriyoruz."

"TEPEBAŞI'NDA KADINLAR ŞİDDET KARŞISINDA YALNIZ DEĞİL"

Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nur Banu Şahin de "Çalışma Yaşamında Tacizin ve Şiddetin Önlenmesi Politika Belgesi (2026)" hakkında bilgi verdi.

Belediyenin 2024 yılında kadına yönelik şiddete karşı yayımladığı tutum belgesinin ardından çalışma yaşamında şiddet ve tacizi önlemeye yönelik kurumsal bir politika oluşturduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadınların değil, hepimizin ortak sorunudur. Bu mücadelede kadınlarla dayanışma gösteren, sorumluluk alan ve çözümün parçası olan erkeklere teşekkür ediyorum. Bu dayanışma bizim için çok kıymetli. Tepebaşı Belediyesi olarak 2024 yılında kadına yönelik şiddete karşı bir tutum belgesi yayımladık. Bugün de çalışma yaşamında şiddeti ve tacizi önlemeye yönelik bir politika belgesini sizlerle paylaşacağız. Bu belgeyle, belediyemiz bünyesinde çalışan herkesin güvenli ve eşit koşullarda çalışmasını desteklemeyi amaçlıyoruz. İş yerinde karşılaşılabilecek fiziksel, psikolojik, cinsel ya da ekonomik zarar veren davranışlara karşı açık ve kararlı bir tutum ortaya koyuyoruz. Tepebaşı'nda kadınlar şiddet karşısında yalnız değildir, bundan sonra da yalnız olmayacaktır. Dayanışmayı büyütmek, güvenli bir çalışma ve yaşam ortamı oluşturmak için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

BELEDİYE BÜNYESİNDE ŞİDDET VE TACİZLE MÜCADELE KURULU OLUŞTURULACAK

Politika belgesi, belediye çalışanlarına düzenli eğitim verilmesini, işe alım ve terfi süreçlerinde ayrımcılığı önleyici mekanizmaların güçlendirilmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm birimlerde gözetilmesini öngörüyor.

Belge kapsamında belediye bünyesinde şiddet ve tacizle mücadele kurulu oluşturulacak. Başvurular, gizlilik ve kişisel verilerin korunması ilkeleri çerçevesinde hızlı, tarafsız ve etkili biçimde değerlendirilecek. Şiddet veya tacize maruz kalan çalışanlara psikolojik destek sunulması ve doğrulanan vakalarda disiplin işlemi başlatılması da belgenin hükümleri arasında yer alıyor.

Programda Başkan Ataç, erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınların anısına, kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi olan turuncu elin önündeki mumları yaktı.