Tepebaşı Belediyesi\'nde Ücretsiz Güz Dönemi Eğitimleri Başlıyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde güz dönemi eğitimleri başlıyor. 16 farklı branştaki ücretsiz eğitimler için kayıtlar, çevrim içi olarak yarın saat 13.00'te alınacak.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı 29 Ekim Gençlik Merkezi ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilecek güz dönemi eğitimleri için kayıtlar da yarın saat 13.00'te çevrim içi olarak alınacak.

29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek ücretsiz eğitimler arasında İngilizce A1-A2, İngilizce B1-B2, Klasik Gitar, Bağlama, Pilates, Yoga, Tango, Nefes Eğitimi, Mobil Fotoğrafçılık, Zumba, American English Advanced Master Class C1-C2, İngilizce Speaking Intermediate (orta seviye), Salsa-Bachata, Sepet Yapımı ve Kağıt Takı, Resim Dersi ve Diksiyon yer alıyor.

Belediye yetkilileri, kurslar ve eğitimler için kayıt bağlantısının yarın (6 Ekim) "esktgm" adlı sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını bildirdi. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0 222 322 18 45 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.