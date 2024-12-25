Tepebaşı Belediyesi'nden Barış Temalı Geri Dönüşüm Tebrik Kartları - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Barış Temalı Geri Dönüşüm Tebrik Kartları

Tepebaşı Belediyesi\'nden Barış Temalı Geri Dönüşüm Tebrik Kartları

Tepebaşı Belediyesi, 2025 yılı için 3 bin adet tebrik kartı üretip 'barış' mesajı vermeyi hedefliyor. Başkan Ataç, geri dönüşüm ile üretilen kartların sayısının 200 bine ulaştığını belirtti.

25.12.2024 11:17  Güncelleme: 11:46
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde, atık kağıtların yeniden dönüşümü ile 2025 yılı için üç bin adet tebrik kartı üretildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bu yılki tebrik kartlarında "barış" temennisinde bulunduklarını belirterek, "Umarız 2025 yılında savaşlar dursun ve dünya barışa kavuşsun" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, atık kağıtları yeniden dönüştürerek değerlendirirken, tebrik kartı kültürünü de yaşatmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında ofislerde kullanıldıktan sonra çıkan kağıt atıklar ve başkanlığa gelen buket çiçeklerin değerlendirildiği Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde atık kağıtlar ve kuru çiçekler bazı fiziksel işlemlerden geçirilerek önce kağıt hamuru daha sonra el yapımı kağıda dönüştürülüyor.

Ofis ve doğa atıklarından geri dönüştürülerek üretilen kağıtlardan 2025 yılı için de özel bir görsel hazırlandı. Başkan Ataç da 15 yıldır gerçekleştirilen yılbaşı tebrik kartı üretimini incelemek üzere Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretinde tebrik kartı uygulaması hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, şöyle konuştu:

"Kart sayısı 200 bine ulaştı"

"Yılbaşı tebrik kartlarımızın sayısı bu yıl üç bin adet oldu. 2009'dan bu yana geri dönüşüm ile ürettiğimiz kart sayısı da 200 bine ulaştı. Amacımız cep telefondaki mesajları protesto etmek. Bu seneki kartlarımızda 'Barış' temennisine yer verdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü imzasıyla tebrik kartlarımıza yazdık. Umarız 2025 yılında savaşlar dursun ve dünya barışa kavuşsun. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eline ulaşan vatandaşlarımızın da emek dolu bu kartları saklamasını temenni ediyorum. 2025'in 2024'ten çok daha iyi geçmesini, Türkiye'nin koşullarının daha iyi olması, hiçbir insanın gece aç yatmaması, çocukların, kadınların güvende olduğu bir ülke olması, aydınlık ve barışın olması en büyük dileğimizdir."

Başkan Ataç ayrıca çocuklara geri dönüşüm bilincinin oluşturulması için atölyeler düzenlendiğini ve bu atölyelere 35 bine yakın çocuğun katıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden Barış Temalı Geri Dönüşüm Tebrik Kartları - Son Dakika

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